Transizione Energetica, Bellomo (Lega): 'Orgoglioso di aver contribuito a una legge che porterà benefici ai pugliesi'

BARI - "Esprimo grande soddisfazione per aver dato un contributo concreto all'approvazione della legge sulla transizione energetica, risultato della fusione di tre proposte: una mia, presentata quando ero capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, una del governo regionale e una di un consigliere di maggioranza," ha dichiarato Davide Bellomo, deputato della Lega e componente della Commissione Giustizia della Camera.Bellomo ha sottolineato il suo impegno nel collaborare con il governo per trovare un accordo che tenesse conto dei rilievi costituzionali, portando modifiche al testo per garantirne la conformità. "Avevo già evidenziato alcune criticità, in particolare sulla retroattività delle norme riguardanti le compensazioni ambientali. La Corte Costituzionale ha poi confermato l'impossibilità di applicare nuove regole a situazioni pregresse, un chiarimento importante che ha garantito la solidità giuridica del provvedimento."Il deputato ha inoltre lodato la collaborazione con l'assessore Delli Noci e l'intera struttura dell'assessorato, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo che ha permesso di bilanciare diverse esigenze per arrivare a un testo finale che porterà benefici concreti alla Puglia."Credo che la politica debba essere fatta nel rispetto delle differenze, ma sempre con l'obiettivo di raggiungere risultati tangibili. Il lavoro concreto, e non il clamore, è ciò che alla fine fa la differenza", ha concluso Bellomo.