Trasporti, Ciliento: 'Oggi a Manfredonia mostriamo alla comunità il frutto degli investimenti regionali per il rinnovo delle flotte adibite al TPL'

MANFREDONIA - Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, insieme al sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha presentato i 5 nuovi autobus a metano Otokar che andranno a rinnovare la flotta dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. Presenti anche l’assessore comunale ai Trasporti, Francesco Schiavone, Paolo Campo, presidente del gruppo del PD in Consiglio regionale, Nicola Biscotti, presidente ACAPT, e Giuseppe Germano Scarcia, presidente Ferrovie del Gargano. I mezzi sono stati acquistati dalla Regione Puglia con i fondi del Piano Complementare al Pnrr, assegnati al Comune di Manfredonia e dati in usufrutto ad ACAPT e Ferrovie del Gargano, le due aziende del Cotrap operanti il servizio TPL, con l’obbligo di rottamare un pari numero di bus più vecchi e inquinanti euro 1-2 e 3.“Ieri a Lecce, oggi a Manfredonia, mostriamo alla comunità il risultato di un investimento complessivo di 45,8 milioni di euro fatto dalla Regione per perseguire l’obiettivo del rinnovo delle flotte su gomma – ha detto l’assessore Ciliento -. Ricordo che sono in tutto 29 i Comuni che hanno usufruito di questa opportunità, e li ringrazio per questo, e che quindi nel giro di poche settimane potranno circolare complessivamente 148 nuovi autobus a metano per il servizio suburbano, di collegamento centro/periferia, ma anche centro/spiagge e luoghi di interesse socio, culturale e turistico. Del resto parlare di trasporti significa parlare di ‘Puglia che si muove’, un aspetto fondamentale per creare relazioni. Gli autobus sono sostenibili, in un senso più ampio rispetto a quello che di solito si intende: sono a basso impatto ambientale, sono confortevoli, sono sicuri, sono accessibili ai diversamente abili e garantiscono un forte risparmio in costi di carburante e manutenzione. Questa è la nostra visione del TPL e per questo stiamo impegnando importanti risorse che ci hanno già consentito di dismettere e sostituire l’85% dei mezzi E1, E2 ed E3 ancora circolanti.”Secondo i piani regionali, la sostituzione di tutti gli autobus E2 ed E3 adibiti al TPL urbano verrà completata grazie all’intervento di 45 milioni di euro, a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, che prevede l’acquisto da parte dei Comuni, che hanno partecipato all’Avviso pubblico, di circa 40 autobus elettrici e 70 colonnine di ricarica.