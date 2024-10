Trekking autunnali insieme a Masters con il prodotto Eiger Calu

Il bastone da trekking Eiger Calu di Masters è l’alleato perfetto per gli escursionisti che non vogliono compromettere l'affidabilità e le prestazioni durante le loro avventure all’aperto. Questo bastone, realizzato con materiali di alta qualità come il CaluTech e l’AluTech 7075, garantisce una leggerezza sorprendente senza sacrificare la robustezza, rendendolo ideale per affrontare sentieri impegnativi e condizioni atmosferiche variabili.

Una delle caratteristiche distintive dell'Eiger Calu è la manopola Palmo con estensione, che offre una presa estremamente comoda. Accompagnata da un passamano leggero con fibbia, questa manopola assicura anche una sicurezza ottimale durante l’uso, permettendo di affrontare ogni passo con fiducia.

Inoltre, il sistema di chiusura Wing Lock è progettato per una regolazione rapida e intuitiva, consentendo agli escursionisti di adattare facilmente la lunghezza del bastone alle loro esigenze specifiche, che si tratti di un percorso pianeggiante o di una salita ripida. La punta in tungsteno dotata di sistema Tip-Top non solo garantisce resistenza, ma rende anche la manutenzione e la sostituzione della rotella un gioco da ragazzi, aumentando la praticità senza compromettere la funzionalità.

Il bastone Eiger Calu è disponibile in una gamma completa di misure: chiuso misura 70 cm e può estendersi fino a 140 cm, garantendo così adattabilità a diverse altezze e stili di utilizzo. Con un peso di soli 272 grammi, rimane sorprendentemente leggero, rendendolo ideale per trekking lunghi dove ogni grammo conta.

Questo modello combina resistenza, praticità e comfort in un design che soddisfa le necessità degli escursionisti più esigenti, assicurando prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.





A proposito di Masters:

Fondata nel 1977 a Bassano del Grappa da Renato Zaltron, Masters è un’azienda simbolo del Made in Italy nel settore outdoor e dello sci. Inizialmente specializzata nella produzione di componenti e accessori per bastoncini da sci, Masters ha saputo crescere in produttività, diventando una delle realtà più importanti nel settore, con una presenza in oltre 40 paesi e la produzione di oltre un milione di bastoncini all’anno, oltre alle produzioni personalizzate per importanti brand mondiali.

Masters è conosciuta per la sua dedizione alla ricerca e innovazione, abbinata a una forte responsabilità sociale d’impresa e a un’attenzione costante per l’ambiente. Grazie a questi valori, l’azienda continua a produrre articoli di alta qualità che soddisfano le esigenze degli amanti della natura e dello sport all’aria aperta.