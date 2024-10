Sabato “sannita” per la Manelli: a Benevento per cercare il quarto successo consecutivo

Primo di due sabati consecutivi sul campo e in trasferta per la Manelli Monopoli. Si parte sabato 19 ottobre al “Pala Miwa” di Benevento contro i sanniti, reduci da due sconfitte consecutive contro Brindisi e Bisceglie. Dal canto suo, la Manelli viene da tre vittorie consecutive ed ha tutta l’intenzione di proseguire la striscia positiva, oltre che un percorso di crescita che ha portato gli uomini di Paternoster a vincere nettamente le ultime tre partite disputate, con momenti di puro spettacolo offerto ai tifosi che, per inciso, diventano sempre più numerosi. Si gioca alle 18. Sarà, come detto, la prima di due trasferte consecutive perché sabato prossimo si va a Brindisi, contro una Dinamo che potrebbe arrivare alla sfida a punteggio pieno. Per ora, il focus è solo sul match di Benevento: «In questo momento- spiega il coach Antonio Paternoster- un po' per gli infortuni, un po' per l’inserimento non ottimale di Di Nunno, che infatti è stato tagliato giovedì, non ha ottenuto i risultati che poteva ottenere sulla carta. Mi aspetto una squadra che farà di tutto per tornare alla vittoria- prosegue Paternoster- e che imposterà una gara molto fisica. Non sarà semplice, ma noi vogliamo continuare a crescere come squadra e come identità. Avremo bisogno di un approccio importante alla gara- spiega il coach della Manelli- e vogliamo proseguire la striscia positiva. Vincere aiuta a vincere- aggiunge Paternoster- e, quando lo fai, lavori con più tranquillità. Inoltre, puoi pretendere sempre di più dai giocatori: queste tre vittorie- conclude- ci hanno dato morale e la consapevolezza di essere sulla strada giusta, anche se dobbiamo ancora sistemare alcune cose che non vanno come dovrebbero».

Programma 5’ giornata

Benevento-Manelli Monopoli sab. ore 18.00

Bisceglie-Bari sab. ore 19.30

Termoli-Avellino dom. ore 18.00

Mola-Corato dom. ore 18.00

Canosa-Molfetta dom. ore 18.00

Taranto-Brindisi martedì ore 21.00





Classifica

Brindisi, Bari 8

Monopoli, Bisceglie, Avellino 6

Termoli, Molfetta 4

Benevento, Canosa, Mola 2

Taranto, Corato 0