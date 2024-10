Trinitapoli, partecipazione al Coordinamento Regionale delle Città dell'Olio a Mattinata

TRINITAPOLI - Questa mattina, sabato 12 ottobre 2024, si è svolta a Mattinata una rilevante riunione del Coordinamento Regionale delle Città dell'Olio, a cui ha preso parte l'assessore all’agricoltura del Comune di Trinitapoli, Giovanni Landriscina, insieme al Presidente del Consiglio Loredana Lionetti e al consigliere Michele Ingianni. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto importante per il futuro delle iniziative legate alla promozione dell'olio extravergine d'oliva (EVO), prodotto simbolo della tradizione agricola pugliese.Un ringraziamento speciale è stato rivolto al sindaco di Mattinata, al coordinatore regionale Cesareo Troia e al segretario generale Dario Sansonetti, per l'accoglienza calorosa e per l’organizzazione dell'evento. In collegamento da remoto, il direttore dell’assemblea nazionale delle Città dell’Olio, Antonio Valenzano, ha contribuito al dibattito offrendo spunti preziosi per il miglioramento delle attività di promozione.Durante la riunione, sono stati discussi diversi progetti di grande impatto, come "Bimboil", un'iniziativa educativa che mira a coinvolgere i più piccoli nella conoscenza dell'olio EVO, e "Merenda nell'uliveto", che valorizza le tradizioni e la cultura legata alla produzione dell'olio attraverso esperienze dirette nelle campagne.L'assessore Landriscina ha inoltre evidenziato l'importanza del prossimo grande appuntamento per il settore, l'EVOLIO Expo, che si terrà il 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2025. La fiera rappresenterà un’occasione unica per i Comuni delle Città dell’Olio e per le aziende locali produttrici di olio extravergine di entrare in contatto con operatori del settore, promuovere il prodotto pugliese e creare nuove sinergie commerciali.Landriscina ha invitato tutti a partecipare numerosi all'evento, sottolineando che l'EVOLIO Expo non sarà solo una vetrina per l'olio EVO del Mediterraneo, ma anche un’opportunità strategica per valorizzare il lavoro degli agricoltori pugliesi e rafforzare l’immagine della Puglia a livello internazionale.