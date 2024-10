Da Andria al Senegal nel segno della solidarietà: un’ambulanza delle Misericordie di Puglia donata a Touba

ANDRIA - L’appello era arrivato direttamente dalla Curia di Bologna. E come sempre accade le Misericordie hanno risposto immediatamente. In questo caso sono state le Confraternite della Federazione delle Misericordie di Puglia che hanno consegnato sabato mattina all’associazione Abad, ed in particolare alla sua presidente Nabu Dieng, una ambulanza 4x4 ideale per le attività sanitarie a Touba, in Senegal, dove sarà dislocata.«L’appello di Nabu ci è arrivato tramite la Curia bolognese e abbiamo pensato immediatamente di attivarci per donare questa ambulanza per il Senegal sperando che possa aiutare ad alleviare un po’ di difficoltà», ha spiegato il Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi. «Con il parere unanime di tutto il consiglio direttivo abbiamo pensato che questo gesto potesse essere una piccola goccia al fianco di sorelle e fratelli che hanno bisogno di grande aiuto». Il mezzo di soccorso, come detto, sarà dislocato a Touba una città, come ha spiegato la stessa Presidente Nabu Dieng, in via di sviluppo ma che ha ancora gravi carenze dal punto di vista socio sanitario. In particolare c’è una emergenza legata alla cosiddetta anemia falciforme che sta colpendo tanti bambini e che hanno bisogno di rapidi interventi.«Siamo sempre al fianco di chi ha bisogno – ha spiegato Gianfranco Gilardi – sia nelle attività quotidiane che coinvolgono migliaia di volontari giallociano in Puglia e nel resto di Italia ma anche con queste attività al fianco dei più sofferenti in diverse parti del mondo. Abbiamo dato il nostro aiuto in Albania quando c’è stato bisogno, ora avremo i nostri simboli anche in Senegal e con l’associazione Abad continueremo sicuramente a collaborare in futuro».