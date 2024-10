Un viaggio musicale nel cinema: il concerto “Ciak… si suona” a Palazzo Tupputi

BISCEGLIE - Nella suggestiva cornice di Palazzo Tupputi, situato nel cuore di Bisceglie, si è svolto sabato 19 ottobre il concerto “Ciak... si suona. Le musiche che hanno reso grande il cinema”, un evento che ha saputo incantare il pubblico presente. La serata ha visto l'interpretazione magistrale della soave voce di Veronica Sinigaglia, accompagnata dal clarinetto di Andrea Zecchillo e dal pianoforte di Domenico Bruno, regalando un viaggio attraverso le melodie indimenticabili del grande schermo.

Il programma del concerto ha reso omaggio a celebri compositori, tra cui il leggendario Ennio Morricone, i cui brani hanno segnato la storia del cinema mondiale. Tra le opere eseguite, sono stati proposti i temi immortali di C'era una volta in America, C'era una volta il West, Per un pugno di dollari, Nuovo Cinema Paradiso e La leggenda del pianista sull'oceano. Ogni pezzo ha evocato le immagini e le emozioni che hanno caratterizzato questi capolavori cinematografici, toccando profondamente il cuore del pubblico.

Oltre a Morricone, la serata ha celebrato anche altri grandi maestri della musica da film. Nino Rota è stato omaggiato con la sua celebre “Parla più piano”, il tema principale del film Il Padrino, mentre l'iconico tango “Por una cabeza” di Carlos Gardel ha aggiunto una nota di passione e fascino sudamericano all'evento.

La performance impeccabile di Veronica Sinigaglia, unita alla maestria di Zecchillo e Bruno, ha regalato al pubblico un'esperienza sonora emozionante, trasformando ogni brano in un viaggio tra immagini e ricordi del cinema. La partecipazione del pubblico è stata entusiasta, con una sala gremita di appassionati che hanno accolto con applausi calorosi l'esecuzione di questi classici senza tempo.

Palazzo Tupputi, con la sua atmosfera storica e accogliente, si è rivelato ancora una volta una location ideale per ospitare eventi di grande qualità, contribuendo a rendere la serata un successo memorabile per tutti gli amanti della musica e del cinema. Una serata che rimarrà incorniciata nel cuore di Bisceglie come uno degli appuntamenti culturali più significativi e apprezzati.