Universal Robots porta la robotica collaborativa a Bari: appuntamento il 7 novembre con il Roadshow

BARI - Universal Robots, azienda danese leader mondiale nella robotica collaborativa, farà tappa a Bari il prossimo 7 novembre con una giornata dedicata alla robotica collaborativa, presso Villa Romanazzi. L’evento, che avrà inizio alle ore 13:30, offrirà un’opportunità unica alle imprese locali di scoprire le potenzialità dei cobot (collaborative robots) e le loro applicazioni pratiche all'interno dei processi produttivi.

Durante l’incontro, esperti di automazione di Universal Robots, system integrator locali e specialisti della Transizione 5.0 discuteranno delle possibilità offerte dalla robotica collaborativa per migliorare la produttività aziendale, con un focus specifico sulle esigenze delle imprese del Sud Italia.

I cobot: innovazione flessibile per le PMI del Sud

I cobot, robot collaborativi progettati per lavorare a stretto contatto con gli operatori umani, rappresentano una forma di automazione versatile e facile da integrare nelle aziende di qualsiasi dimensione. Grazie alla flessibilità operativa e alla semplicità di utilizzo, i cobot stanno rivoluzionando il mondo della produzione. Con oltre 90.000 robot installati in tutto il mondo, Universal Robots punta ad avvicinare le aziende italiane a queste soluzioni tecnologiche.

Il Sud Italia, tradizionalmente meno automatizzato rispetto ad altre aree del Paese, sta mostrando un crescente interesse verso l’innovazione tecnologica. Secondo i dati dell'Osservatorio Mecspe, circa il 9% delle imprese meridionali ha già adottato cobot e un altro 12% prevede di farlo entro la fine del 2024.

Opportunità per il tessuto industriale del Mezzogiorno

L'economia del Sud Italia ha mostrato segnali di ripresa, con una crescita del PIL prevista appena sotto l’1% per il 2024. L'interesse per la digitalizzazione e l'automazione industriale è in aumento, soprattutto nelle piccole e medie imprese, che vedono nella robotica collaborativa una soluzione ideale per bilanciare grandi esigenze produttive e la necessità di personalizzare le produzioni in micro-lotti.

“Il Sud Italia è una macro-regione ricca di esperienze produttive molto diverse", commenta Enrico Rigotti, country manager Italy di Universal Robots. "I cobot sono perfetti per le grandi imprese, così come per le PMI che hanno bisogno di flessibilità. Con questo roadshow ci proponiamo di ascoltare i bisogni delle aziende e offrire consulenza su misura."

Challenge UR: un contest per le aziende

Una delle novità del roadshow è il Challenge UR, un concorso che invita le aziende partecipanti a presentare una specifica esigenza produttiva. Universal Robots selezionerà l’applicazione più interessante e realizzerà un proof of concept da presentare durante l’evento di Bari. Le aziende potranno assistere alla creazione di una soluzione robotizzata su misura per esigenze di saldatura, pallettizzazione, assemblaggio, controllo qualità e altro ancora.

"Non sarà una semplice demo", sottolinea Rigotti. "Il nostro obiettivo è mostrare come i cobot possano rispondere in tempi brevi a reali necessità produttive."

Come partecipare

L'evento si terrà il 7 novembre presso Villa Romanazzi, Via Giuseppe Capruzzi 326, a Bari. Le iscrizioni sono aperte al pubblico e le aziende interessate a partecipare al Challenge UR possono registrarsi tramite il link fornito da Universal Robots.

Una giornata dedicata all’innovazione e alla tecnologia, che promette di aprire nuove strade per il futuro del manifatturiero meridionale.