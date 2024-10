In arrivo a Trani la grande Mostra di Ferruccio Francesco Frisone: 113 disegni dai Lager nazisti

TRANI - Il 24 ottobre 2024, alle ore 18:30, si terrà l’inaugurazione di una straordinaria esposizione presso il Polo Museale di Trani (Palazzo Lodispoto, Piazza Duomo 8/9): Frisone e le notti di Fullen. Questa mostra, dedicata al pittore e disegnatore italiano Ferruccio Francesco Frisone, presenta 113 disegni realizzati durante il suo internamento nei Lager del Terzo Reich. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. di Trani e dalla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS di Barletta.

Alla cerimonia di apertura saranno presenti Giovanni Frisone, figlio dell’artista, e la sua consorte Deborah Smith, giunti dagli Stati Uniti per l’occasione. La mostra, curata da Graziano Urbano, Mariangela Di Candido e Francesco Lotoro, sarà visitabile fino al 31 gennaio 2025, dal martedì alla domenica con orario 9:30-13:00 e 16:00-19:00 (ingresso libero).

Un artista tra guerra e prigionia

Ferruccio Francesco Frisone (1909-1973), disegnatore, pittore e scultore, visse in prima persona gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Catturato dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, fu internato in diversi campi di prigionia nazisti, tra cui Semlin, Versen e Fullen. I disegni esposti nella mostra, creati su materiali di fortuna come cartone e fogli di quaderno, rappresentano un potente resoconto visivo di quell’esperienza. La collezione, donata dal figlio Giovanni alla Fondazione ILMC, è accompagnata dal diario dell’artista, testimonianza della sua vita da prigioniero.





L’Arte come Resistenza

La mostra non solo offre un’intensa narrazione visiva di uno dei capitoli più tragici del Novecento, ma sottolinea anche come l’Arte sia stata una forma di resistenza contro la brutalità del regime nazista. L’opera di Frisone, emblema di creatività e resilienza, è oggi parte del patrimonio culturale della Fondazione ILMC e della Regione Puglia.

Eventi correlati

Nel corso dell’esposizione sono previsti vari eventi, tra cui seminari e incontri di approfondimento sul tema dell’internamento militare italiano. Il primo appuntamento si terrà il 15 novembre 2024 a Trani, con la partecipazione dello scrittore Mario Avagliano. Inoltre, il giorno dell’inaugurazione Poste Italiane emetterà una speciale cartolina con annullo filatelico dedicato a Frisone.

“La speranza è la memoria del futuro”, ha dichiarato Francesco Lotoro, presidente della Fondazione ILMC, citando il filosofo Gabriel Marcel, sottolineando l’importanza del recupero di queste testimonianze per le future generazioni.

Un appuntamento imperdibile per scoprire l’opera di un artista che, attraverso il disegno, ha documentato e resistito agli orrori del nazismo, e per riflettere su un passato che non deve essere dimenticato.