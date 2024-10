Sicurezza nei cantieri e patente a punti: a Maglie un incontro per chiarire le novità del settore edile

LECCE - Mercoledì 23 ottobre, presso il Museo Civico e Paleontologico di Maglie, si terrà un importante evento dedicato alla sicurezza nei cantieri e alla nuova patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. L'incontro, organizzato dalla Cassa Edile della Provincia di Lecce in collaborazione con Ance Lecce, FSC Lecce e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, inizierà alle ore 9 e sarà un'occasione preziosa per approfondire le novità normative introdotte dalla legge 56/2024.

Qualificazione delle imprese: l'introduzione della patente a punti

Il tema centrale della giornata sarà la nuova patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, e destinata a rivoluzionare il sistema di qualificazione delle imprese nel settore edile. Questo sistema è stato creato con l'obiettivo di premiare gli operatori più attenti alla sicurezza e alla salute sul lavoro e di escludere dal mercato le imprese meno qualificate. L'idea nasce dalla legge 123/2007, che aveva già posto le basi per un sistema di selezione delle imprese in base al loro impegno in termini di sicurezza. Tuttavia, è stata la legge 56/2024, con la modifica dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, a introdurre la patente a crediti, gestita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli interventi e i relatori

Il convegno si aprirà con i saluti di Valentino Nicoli, Presidente di Ance Lecce, Nicola Delle Donne, Presidente della Cassa Edile di Lecce, e Roberto Babbo, Presidente di FSC Lecce. A seguire, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni approfondiranno gli aspetti tecnici e operativi della nuova normativa.

Tra i relatori spiccano Antonio Lezzi, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, Alessandra Pannaria, Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Lecce, e Fabrizio Pirelli, Responsabile del Processo di Vigilanza dell'ITL Lecce. Questi esperti illustreranno le modalità di ottenimento della patente, i requisiti necessari, e come funziona il sistema di attribuzione, decurtazione e recupero dei crediti.

Il dibattito vedrà inoltre l'intervento di Stefania Centonze, Ispettore Tecnico dell'ITL Lecce, Giancarlo Giannone, Responsabile della sicurezza nei cantieri per FSC Lecce, e Sandro Russo, Direttore di FSC Lecce. Il Direttore della Cassa Edile di Lecce, Daniele Verdesca, dialogherà con i relatori, contribuendo a chiarire le tante domande che ruotano attorno alla nuova patente a crediti.

Servizi innovativi e novità da Radio Edilsound

Durante la giornata, Marcello Fanelli, Direttore della Cassa Edile di Taranto, presenterà le novità introdotte nei servizi di Radio Edilsound, una piattaforma che fornisce contenuti informativi per il settore edile. L'evento sarà inoltre registrato e reso disponibile come podcast sul canale YouTube della radio (www.youtube.com/@radioedilsound), permettendo a chi non potrà partecipare di rimanere aggiornato sulle tematiche trattate.

Un’occasione per fare chiarezza sulle nuove regole

La giornata si prospetta ricca di informazioni utili per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nel settore edile, chiamati a confrontarsi con una normativa che mira a elevare gli standard di sicurezza nei cantieri. Con l’introduzione della patente a crediti, si punta a incentivare comportamenti virtuosi, con un sistema che premia chi investe in sicurezza e formazione.

L’evento del 23 ottobre rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto, utile per chiarire ogni dubbio riguardo alla nuova normativa e per scoprire come la sicurezza sul lavoro possa diventare un elemento distintivo e qualificante per le imprese del settore.