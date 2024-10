Us Lecce: Ramadani e Rafia convocati nelle Nazionali

Dopo la sosta del 12 e 13 ottobre del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, Ramadani Rafia e Gaspar torneranno a Lecce per riprendere gli allenamenti con i salentini. Il Lecce alla ripresa del torneo giocherà il 20 ottobre alle 15 contro la Fiorentina al “Via del Mare”. L’ 11 ottobre giocherà in casa contro le Isole Comore e il 15 ottobre in trasferta con le Isole Comore. Il difensore Kalonda Gaspar del Lecce è stato convocato nell’ Angola per 2 gare di qualificazione alla Coppa d’ Africa. Gaspar disputerà l’ 11 ottobre il match casalingo contro il Niger e il 15 ottobre la partita in trasferta con il Niger.

FRANCESCO LOIACONO - I centrocampisti Ylber Ramadani e Hamza Rafia del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali. Ramadani sarà a disposizione dell’ Albania per due gare di Nations League, l’ 11 ottobre in trasferta contro la Repubblica Ceca e il 14 ottobre per il match esterno con la Georgia. Rafia dovrà disputare 2 partite nella Tunisia per le qualificazioni alla Coppa d’ Africa.