Vaccini antinfluenzali anche nelle farmacie: ASL Bari avvia la distribuzione sul territorio

BARI – I vaccini contro l’influenza stagionale disponibili gratuitamente anche nelle farmacie di comunità. La Farmacia Ospedaliera del “Di Venere”, diretta da Fiorella Digiuseppe, ha avviato stamattina la dispensazione delle prime 3mila dosi ai 15 nodi di distribuzione sparsi sul territorio, punti di approvvigionamento per oltre 330 farmacie dell’Area Metropolitana.L’attività in corso coinvolge il Dipartimento Farmaceutico, il Dipartimento di Prevenzione e l’Area Gestione Patrimonio della ASL Bari per tutte le procedure di approvvigionamento, logistica e distribuzione dei vaccini che, a stretto giro, saranno disponibili in tutte le farmacie aderenti. Si entra così nella fase operativa del recentissimo accordo regionale sulla “Farmacia dei servizi” tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti per la campagna vaccinale 2024-25 a cui la ASL Bari sta dando concreta attuazione.Questo primo lotto diretto alle farmacie va ad aggiungersi alla distribuzione di circa 310mila dosi già in consegna ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la capillarità della campagna antinfluenzale.La vaccinazione mira a proteggere la popolazione dai rischi correlati alle malattie, soprattutto nelle categorie più vulnerabili, promuovendo l’importanza della prevenzione. Gli operatori sanitari, gli adulti anziani (dai 60 anni), le donne in gravidanza, le persone con patologie di base e i bambini (dai sei mesi ai 6 anni) sono considerate le categorie maggiormente a rischio, a cui somministrare prioritariamente il vaccino antinfluenzale.