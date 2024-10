Viaggi d'inverno: la crociera tra Sole, Spezie e leggende verso Istanbul e Mykonos

MSC Crociere propone una novità nella sua programmazione e per la prima volta naviga in inverno verso il Mediterraneo Orientale, con partenza da Bari per un affascinante itinerario di sette notti, unendo le incantevoli località di Izmir, Atene, Corfù e Mykonos.

Queste destinazioni non solo offrono un clima mite e soleggiato, ma condividono anche un ricco patrimonio culturale, tradizioni enogastronomiche di alta qualità e paesaggi naturali unici. Ogni porto rappresenta un'opportunità per esplorare la storia antica, l'arte contemporanea e le tradizioni locali, rendendo questo viaggio un'esperienza completa.

Izmir, in Turchia, si distingue con le sue 295 ore di sole a ottobre e temperature medie che raggiungono i 25 gradi. La città è famosa per il suo patrimonio culturale, che include l'antica Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico, con il suo Teatro e la Biblioteca di Celso. I visitatori possono gustare la cucina locale, famosa per i suoi piatti a base di pesce fresco, come il "balık ekmek", un panino con pesce fritto, e il "kumpir", una patata al forno farcita con una varietà di ingredienti. Il panorama di Izmir è caratterizzato da colline verdi e una splendida vista sul mare Egeo, che offre un contesto naturale affascinante.

Istanbul rappresenta un crocevia tra Oriente e Occidente, con la sua straordinaria architettura, tra cui la maestosa Hagia Sophia e la Moschea Blu. I viaggiatori possono scoprire il Grande Bazar, uno dei mercati coperti più grandi del mondo, dove si possono trovare artigianato locale e spezie. La tradizione gastronomica di Istanbul è un'esperienza sensoriale, con piatti iconici come il kebab, i meze e il baklava, rendendo ogni pasto un viaggio nel gusto.

Atene, con le sue 265 ore di sole a ottobre, invita a scoprire i suoi iconici siti storici, tra cui l'Acropoli, il Tempio di Zeus e l'Agorà. Questi luoghi raccontano storie di una civiltà che ha influenzato profondamente il pensiero e l'arte occidentale. La cucina ateniese, rinomata per i suoi sapori freschi e ingredienti locali, offre piatti tipici come la moussaka e il souvlaki. Passeggiando per i quartieri di Plaka e Monastiraki, i visitatori possono immergersi in un'atmosfera vivace, ricca di arte contemporanea, mercati e boutique.

Corfù e Mykonos completano il viaggio con i loro paesaggi mozzafiato. Corfù, con le sue colline verdeggianti e le acque turchesi, è nota per le sue spiagge idilliache e la sua architettura veneziana, con influenze storiche che risalgono al dominio della Repubblica di Venezia. Mykonos, celebre per le sue case bianche e i mulini a vento, offre una vivace vita notturna e splendide spiagge, come Psarou e Super Paradise, dove gli ospiti possono rilassarsi e godere di eventi culturali durante l'inverno.

Questo itinerario invernale di MSC Sinfonia non è solo una crociera, ma un'opportunità per vivere il Mediterraneo in modo unico, esplorando culture e tradizioni locali con un ritmo più rilassato. Con ogni scalo, i viaggiatori possono scoprire la ricchezza delle destinazioni e il calore dell'ospitalità mediterranea, rendendo ogni sosta un momento da ricordare.