Vivi l'avventura con la nuova collezione di 'Ready To Roam' di Columbia

Parti per esplorare nuovi orizzonti con la collezione A/I Ready to Roam di Columbia. Ogni capo è pensato per affrontare le condizioni più versatili, unendo mobilità e resistenza grazie a tessuti tecnici come il velluto a coste e il nylon ripstop. Le tecnologie avanzate come Omni-Heat™ e Omni-Tech™ garantiscono al contempo calore e protezione anche nelle condizioni più difficili, mentre dettagli funzionali come le multi-tasche e le grafiche audaci completano il look. Quest'anno inoltre la collezione si arricchisce di nuovi modelli femminili, per dare spazio a tutti nelle proprie avventure outdoor.

Giacca Harmony Falls™ (WM)

La giacca Harmony Falls™ da donna di Columbia offre stile, comfort e calore ottimale grazie all’imbottitura in piumino e alla fodera termoriflettente Omni-Heat™. Il cappuccio foderato in pile, i polsini elasticizzati e l'orlo regolabile trattengono il calore, mentre la finitura idrorepellente Omni-Shield™ protegge da acqua e macchie. Le tasche scaldamani a doppia apertura e la cerniera bidirezionale la rendono funzionale anche con le temperature piu rigide. Perfetta per l’inverno, protezione e praticità in un design casual.

Parka impermeabile Landroamer™ II (M)

Il parka Landroamer™ II firmato Columbia combina uno stile urbano moderno con caratteristiche tecniche pensate per affrontare l’outdoor. Grazie all’esterno impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate, mantiene all’asciutto anche nelle giornate più piovose, mentre l'imbottitura in piumino sintetico e la fodera termoriflettente Omni-Heat™ Infinity a punti dorati garantiscono un isolamento ottimale dal freddo. Realizzato senza l'uso di PFAS, questo parka utilizza un trattamento idrorepellente eco-friendly. Con cappuccio regolabile, tasche funzionali e polsini regolabili, rappresenta la scelta ideale per l'inverno.









Pile Sequoia Grove™ con zip intera

Il pile Sequoia Grove™ di Columbia è un classico casual ideale sia per andare al lavoro che per rilassarsi attorno al fuoco arrostendo marshmallow. Realizzato in 100% poliestere riciclato, un materiale eco-friendly, offre comfort e resistenza senza compromettere l’ambiente. La giacca è dotata di bordatura elasticizzata su colletto, polsini e fondo, per una vestibilità comoda e sicura, mentre le pratiche tasche con cerniera mantengono le mani al caldo. Perfetta per un utilizzo quotidiano, con uno stile comodo e funzionale.





Pantaloni cargo in cotone ripstop Brea Falls™ da donna

I pantaloni Brea Falls™ di Columbia sono pensati per l’avventura. Realizzati in resistente cotone antistrappo per affrontare terreni difficili senza preoccupazioni, mentre la vita parzialmente elasticizzata e il fondo regolabile con laccetti garantiscono una vestibilità comoda e una maggiore libertà di movimento. Con le numerose tasche, incluse le tasche cargo e un pratico anello a D, puoi portare con te tutto l'essenziale, sempre a portata di mano. Perfetti per esplorazioni all’aperto, uniscono funzionalità e stile in un capo versatile.

Stivale invernale Landroamer™ Cozy da donna

Grazie alla tomaia in nabuk e feltro e un comodo collare che avvolge il piede come una pantofola, gli stivaletti Cozy Winter Landroamer™ di Columbia garantiscono calore e comfort durante le uscite invernali. Perfetti sia per andare al lavoro che per fare due passi in giro, combinano stile e funzionalità senza compromessi. L'intersuola ammortizzata Techlite+™ assicura un comfort reattivo, mentre la suola ad alta trazione consente una maggiore stabilità anche su terreni scivolosi. Praticità e protezione in un unico stivaletto.

Cappello con paraorecchie Landroamer™ Unisex

Il cappello Landroamer™ con paraorecchie by Columbia è una reinterpretazione invernale di un classico modello outdoor, con uno materiale robusto e calde finiture. Quando il freddo si fa sentire, i paraorecchie foderati in pile Sherpa possono essere sbottonati per proteggerti dal gelo. La vestibilità avvolgente è garantita da un cordoncino regolabile con fermacorda sul retro, che mantiene il cappello ben saldo in posizione. Perfetto per affrontare le giornate invernali con sicurezza e stile.





Borsone Landroamer™ Unisex da 40L

Il borsone Landroamer™ da 40 litri di Columbia è perfetto per avventure e viaggi di più giorni, offrendo tutto lo spazio necessario per la tua attrezzatura. Con numerosi manici e punti di fissaggio, è facile da trasportare e riporre ovunque tu vada. La tasca esterna con cerniera consente di tenere gli oggetti essenziali a portata di mano, mentre il borsone stesso si ripone comodamente nella sua tasca porta accessori per un facile stivaggio una volta a casa.