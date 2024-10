Bari, il San Paolo dà l'ultimo saluto a Francesco Damiani

BARI - Una folla commossa ha dato oggi l'ultimo saluto a Francesco Damiani, il 19enne tragicamente scomparso nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale sul lungomare di Bari, all'altezza di Torre Quetta. I funerali, tenutisi nella chiesa del quartiere San Paolo, hanno visto una partecipazione numerosa: parenti, amici e molti residenti del quartiere si sono stretti attorno alla famiglia per omaggiare il giovane, noto per il suo lavoro come barbiere.All'uscita del feretro, un lungo applauso e fumogeni hanno accompagnato il saluto a Francesco, testimoniando l'affetto e la vicinanza della comunità. Nel luogo dell'incidente, un palloncino a forma di cuore, una lettera e un mazzo di fiori sono stati lasciati in sua memoria, un gesto toccante di chi gli voleva bene e vuole ricordarlo.La scomparsa di Francesco ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi lo conosceva, soprattutto nel suo amato quartiere San Paolo, dove era molto apprezzato.