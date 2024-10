XXXVIII Edizione di 'Promessi Sposi, il Matrimonio in Vetrina' a Bari: un evento dedicato al destination wedding

BARI - Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante ospiterà la XXXVIII edizione del Salone Internazionale "Promessi Sposi, il Matrimonio in Vetrina", ormai appuntamento di riferimento per il settore del matrimonio e il Destination Wedding in Puglia. L'evento, sempre più importante per le coppie che desiderano sposarsi nella regione, accoglierà espositori, wedding planner e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Uno dei momenti più attesi sarà l'"International Wedding Summit – Puglia Edition", che vedrà la partecipazione di 17 wedding planner americani interessati al mercato pugliese. Durante i quattro giorni dell’evento, visiteranno le strutture ricettive locali, parteciperanno a masterclass e incontri B2B con fornitori pugliesi per esplorare le bellezze e le eccellenze della regione. La settimana successiva, dal 7 al 10 novembre, si terrà la seconda edizione di “PugliaIn Wedding Tourism” presso Masseria Torrepietra, con 15 wedding planner internazionali, tra cui esperti del settore LGBTQ+, che continueranno a promuovere la Puglia come meta ideale per matrimoni.

Promessi Sposi offrirà come sempre una vasta gamma di prodotti e servizi legati al mondo del matrimonio, con 270 espositori. Gli sposi potranno scegliere tra abiti da sposa e sposo, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, bomboniere, gioielli e tanto altro. Inoltre, la fiera metterà in mostra l'artigianalità pugliese, con una grande presenza di produttori locali di abiti da cerimonia e accessori.

L'inaugurazione ufficiale avrà luogo giovedì 31 ottobre alle 16:30, con il celebre ballerino Raimondo Todaro, che taglierà il nastro dell'evento. Tra gli eventi più attesi, il Promessi Sposi Bridal Show, che vedrà sfilare le nuove collezioni bridal 2024 di brand rinomati come Dalin, Diamond Couture, Petrelli Uomo e molti altri. La passerella sarà impreziosita dalla presenza di Francesca Tocca e la presentatrice Manila Nazzaro.

Non mancheranno poi il ritorno dei format di successo come LevanteCooking e LevanteCake, due aree dedicate alla cucina e alle torte nuziali, con chef rinomati, show cooking, demo live e assaggi. Il 2 novembre si terrà il concorso nazionale "Un giorno da modella", mentre Manuela Arcuri sarà ospite domenica 3 novembre allo stand di "Casa Midì".

Questa edizione si preannuncia come una delle più spettacolari di sempre, con eventi imperdibili per futuri sposi, professionisti del settore e appassionati del mondo del matrimonio.

