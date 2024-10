Prima Categoria, primo ko del Castellana

- Clamoroso all'Azzurri d'Italia di Castellana Grotte, dove nel pomeriggio di domenica 20 ottobre 2024 l'Asd Castellana 1928 è stata sconfitta per 0-1 dal Latiano. Dopo essersi imposta con l'identico risultato in casa dello Statte nel precedente turno del campionato di Prima Categoria, il Castellana non riesce ad allungare la striscia positiva di risultati e resta a 4 punti, scendendo all'ottavo posto della classifica del Girone B. Nel prossimo turno, in programma domenica 27 ottobre alle ore 14.30, l'Asd Castellana è attesa a Noicattaro per il derby del Sud Est Barese.