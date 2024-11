A Bari apre il Villaggio della Salute: riflettori puntati su prevenzione e sicurezza delle cure

ROMA - Il centro di Bari, da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre, si trasforma in una cittadella della salute di oltre 1.500 metri quadri; tre giorni dedicati alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’educazione sanitaria, ospitando eventi, workshop e offrendo ai cittadini presenti nel capoluogo pugliese l’opportunità di verificare lo stato della propria salute orale, sottoponendosi ad una visita di controllo effettuata dai dentisti volontari dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, presso la Clinica Mobile di Fondazione ANDI ETS, Croce Rossa e Rotary, presente in piazza Libertà nei giorni della manifestazione.3,9 miliardi di persone in tutto il mondo presentano carie dentali non trattate, in Italia oltre il 60% degli adulti soffre di problemi parodontali, gravi per circa il 15%. Prevenzione, diagnosi precoce e cure mirate sono fondamentali per garantire il miglior risultato e ridurre le malattie orali e le relative complicanze a carico della salute generale.Prevenzione e sicurezza, sono temi da sempre al centro dell’attenzione per i dentisti, declinati all’interno degli studi, per i pazienti, per sé stessi e il personale lavorativo. Un livello di vigilanza che ha permesso di operare in sicurezza anche in momenti di grande criticità, come durante la pandemia.ANDI ha recentemente lanciato la campagna #ilDovereDellaPrevenzione, per ricordare che solo attraverso l’impegno costante dei cittadini, in collaborazione con gli odontoiatri, si può garantire la miglior salute orale, minimizzando gli interventi e riducendo i costi.Tra i vari appuntamenti, nella giornata di domenica 1° dicembre il Villaggio della Salute ospiterà un incontro aperto alla cittadinanza, protagonisti SIdP e ANDI, che si confronteranno sull’importanza della prevenzione, arrivando ad affermare che la prevenzione stessa è già cura.Il Villaggio della Salute è un progetto della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), nato in collaborazione con il Ministero della Salute e rientra tra gli eventi satellite del G7 Salute che Bari ospita il 28 e 29 novembre.