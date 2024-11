Trasporti, Ferrante (Mit): 'Odg su Collegamento aeroporto Salento è impegno con tutto il Sud'

“L’approvazione dell’Odg presentato dal collega Francesco Caroppo – ha aggiunto il Sottosegretario – intende dare continuità all’attività di diplomazia istituzionale avviata con il tavolo da me recentemente incardinato al Mit. L’obiettivo resta quello di superare le difficoltà operative registrate tra soggetto attuatore e impresa esecutrice e scongiurare ogni eventuale ritardo sul cronoprogramma realizzativo dell’opera: per tale ragione, come Governo, ci siamo impegnati ad individuare, in caso di ulteriori difficoltà rispetto alle scadenze temporali del PNRR, le fonti di finanziamento necessarie. Continueremo a lavorare per un “Aeroporto del Salento” collegato alla rete ferroviaria ed alla stazione di Brindisi prima, ed a quelle di Taranto e Lecce poi, rilanciando così lo sviluppo della Puglia e del Sud” ha concluso Ferrante.

BARI - “Il collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento è un’opera prioritaria e strategica, che intendiamo realizzare oltre ogni criticità. L’approvazione odierna dell’Odg presentato da Forza Italia che impegna il Governo a profondere ogni sforzo necessario a garantire la realizzazione dell’opera con fondi PNRR, testimonia la volontà di questo esecutivo di mantenere l’impegno assunto verso la comunità salentina e, ancor prima, con il Mezzogiorno tutto”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.