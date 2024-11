A Milano apre 'Casa Savini Tartufi'

Arriva a Milano 'Casa Savini Tartufi', il ristorante che prenderà posto in via Cusani, frutto di una nuova visione strategica di Savini Tartufi che da quattro generazioni intreccia la propria storia familiare con il percorso di valorizzazione del tartufo.

Questo nuovo ed esclusivo ristorante - che molti hanno conosciuto nella veste di “Tartufotto”- riaprirà i battenti nei primi giorni di novembre e sarà guidato da un team con oltre vent'anni di esperienza, specializzato nei gusti della Milano più autentica, raffinata e alla moda.

Casa Savini Tartufi non si limita a celebrare il prezioso fungo ipogeo, ma offre un'esperienza gastronomica completa, presentando un menù variegato che esplora un ampio spettro di sapori e ingredienti d'eccellenza. Gli ospiti potranno gustare i classici della tradizione italiana come la carbonara e la cacio e pepe, affiancati da proposte che vedono come protagonista il tartufo, utilizzato in ogni sua versione stagionale. Sono piatti come l’uovo al tegamino, i tagliolini all’uovo fatti a mano o la tartare di Fassona a dare maggior risalto al “gioiello” di Casa. In tavola, piatti innovativi e creativi, curati nei minimi dettagli per un vero paradiso gourmet.

Il ristorante si distingue per un'atmosfera accogliente e raffinata, perfetta per ogni occasione. Nel salotto d’ingresso, caratterizzato da ampi divani e poltrone in stile retrò, si trova anche un piccolo bar dove è possibile soffermarsi per un cocktail o un bicchiere di vino prima o dopo l’esperienza a tavola.

All’interno del locale è presente anche un piccolo corner bottega dove si possono acquistare i migliori prodotti legati al tartufo. La missione di CASA SAVINI TARTUFI è quella di offrire ai propri ospiti un viaggio sensoriale indimenticabile, in un ambiente che riflette l'eleganza e la qualità che contraddistinguono la tradizione culinaria italiana.

“Sono contento di questo nuovo capitolo” afferma Cristiano Savini AD di Savini Tartufi, storica azienda toscana punto di riferimento nel mondo del tartufo, che continua “la qualità è sempre stata al centro per la nostra famiglia. Oggi CASA SAVINI TARTUFI offre non solo l’eccellenza dei tartufi toscani ma una interpretazione della cucina del territorio regionale; non nego che mi piace sognare che tra qualche anno possa esserci una CASA SAVINI TARTUFI altrove, in Italia o nel mondo”.

Savini Tartufi è un’azienda fondata sulla famiglia. La storia racconta di 4 generazioni di tartufai che si tramandano, da padre in figlio, una passione unica che negli anni si è trasformata in professione. Un lavoro paziente che segue i ritmi della Natura e che, nelle uscite in bosco, ha un unico compagno fedele, il cane.

Per provare l’esperienza della “cerca e cavatura del tartufo”, patrimonio immateriale dell’Unesco, Savini Tartufi organizza, per clienti e appassionati la “Truffle Experience”. Una giornata che inizia con la ricerca del tartufo e finisce a tavola a gustare i frutti del bosco.