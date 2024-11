Le Cattive Compagnie presentano il singolo ''Fiori di Lavanda Gastrica''

Le Cattive Compagnie, one-man project del cantautore milanese Alessandro Marietti, presentano il singolo Fiori di Lavanda Gastrica, fuori oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano è il preludio del concept album Tutto In Una Notte, l’inizio del viaggio attraverso la notte milanese: il protagonista si risveglia in un ospedale dove si presuppone sia finito la sera prima.

La copertina del singolo è un chiaro omaggio all’iconico artwork di London Calling dei Clash, che a sua volta si ispira all’album di esordio di Elvis Presley.

Le Cattive Compagnie è il progetto di Alessandro Marietti, autore dei testi e delle musiche. Negli anni Alessandro si è avvalso della collaborazione di diverse figure, tra cui Stefano Fumagalli e Matteo Canali, che hanno messo con lui in musica il racconto di una nottata trascorsa a Milano, curiose figure intente a vivere momenti che diventano intere canzoni nelle ore in cui la città dorme, o meglio si trasforma in un palcoscenico misterioso e affascinante che svanisce quando il sole torna a sorgere.