A Palazzo Rubino lo spettacolo “Muse” per la rassegna “Donne in scena”

TRIGGIANO - Venerdì 15 novembre, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), con inizio alle 21, sarà proposto lo spettacolo musicale “Muse” con il chitarrista Antonio Errico e l’attrice e cantante Benedetta Lusito, organizzato dall’associazione Vitainmoto, all’interno della rassegna “Donne in scena” realizzata per l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità seconda edizione”, promosso dal Consiglio regionale della Puglia.“Muse” è uno spettacolo in cui le protagoniste sono donne che si raccontano con delicatezza e forza al tempo stesso attraverso storie, aneddoti di donne reali, figure storiche-letterarie che incarnano archetipi femminili sempre attuali e che parlano delle loro vite dalle mille sfumature. Casistiche di stili e ruoli differenti, numerosi e poliedrici (la moglie devota, la fedifraga, la libertina, la Sirena), caratterizzano la performance creata dall’attrice Benedetta Lusito, che presta la sua voce e sé stessa, il proprio corpo e l’espressività a queste donne protagoniste della scena con la consapevolezza di donare loro la possibilità di rivivere ogni volta sul palcoscenico.“Ho da sempre voluto parlare delle donne – ha commentato Benedetta Lusito – attraverso figure iconiche, figure storiche-letterarie o fantastiche, da Beatrice a Frida Khalo, passando per Penelope, che hanno destato sovente il mio interesse e la grande curiosità di conoscerle. Le ho cercate, le ho intervistate, con loro ho condiviso il mio vissuto, cercandolo e ritrovandolo, un pezzetto in ognuna. La ricerca è poi sfociata nelle storie che le riguardavano, negli aneddoti che parlavano delle loro vite dalle mille sfumature. Casistiche di stili e ruoli differenti, numerosi e poliedrici, hanno danzato nella mia mente, planando su di un foglio ed incarnandosi nella mia voce. Presto loro la me stessa, le varie voci che mi abitano, il mio corpo, la mia espressività, con la consapevolezza di donar loro la possibilità di rivivere ogni volta sul palcoscenico”.Performer di origini terlizzesi con un’identità artistica multiforme, Benedetta Lusito è attrice, cantante, danzatrice e insegnante di canto e recitazione, da sempre molto attenta alle tematiche femminili e a tutti quegli argomenti che ruotano attorno al loro universo. Da tempo impreziosisce le sue performance inserendo al loro interno le sue emozioni e il suo personale vissuto.Antonio Errico può vantare un’esperienza pluriennale nel campo della musica pop e diverse esibizioni nazionali anche in ambito teatrale. Chitarrista-cantante, per lui il palco è un elemento imprescindibile da cui attingere emozioni, grande e unico motore di un’esistenza sempre legata alla musica.Palazzo Rubino – Piazza Cavour – BariInfoline: 3711929045Inizio spettacolo: 21.00