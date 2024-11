A Porta Futuro l’evento conclusivo del progetto 'Reskill To Work'

BARI - Mercoledì 30 ottobre nella sede di Porta Futuro a Bari, si è tenuto “Digitale – Leva per il futuro occupazionale dei giovani pugliesi”, convegno di chiusura di “Reskill To Work”, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale che ha come capofila Meridia Formazione, destinato a 300 giovani pugliesi che non studiano e non lavorano (neet) per accompagnarli in percorsi di formazione professionale gratuiti nei settori del digital marketing, della Ux Design e della sicurezza informatica.Durante la giornata sono stati condivisi i risultati raggiunti. I corsi, erogati da Talent Garden Innovation School, società affermata in tutta Europa per l’alta formazione in materia di innovazione digitale, hanno offerto ai partecipanti una formazione tecnica specialistica online da novembre 2023 a marzo 2024, per 440 ore totali. Inoltre è stato dato supporto, con orientamento e accompagnamento specifico, attraverso colloqui individuali online con tutor di supporto all’inserimento lavorativo. Ancora, supporto al matching domanda/offerta con un team di psicologhe a supporto della candidatura e della selezione aziendali.Oltre 300 sono state le iscrizioni alla partenza dei cosi. Di queste, 226 “neet” hanno terminato il percorso formativo prescelto e 145 hanno conseguito la certificazione delle competenze con esame Uniba – Dipartimento di Informatica.“È un bel risultato per noi – ha detto Gianfranco Visicchio, presidente del Consorzio Meridia -. Pensiamo che in questo momento le persone che hanno competenze digitali possono avere una maggiore possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, per questo è diventato necessario accompagnare alla formazione proveniente dai percorsi scolastici e universitari anche la competenza digitale”.Al termine dei percorsi, dopo aver sostenuto le prove finali interamente curate da docenti universitari del dipartimento di Informatica dell’Università di Bari, i partecipanti hanno ricevuto le relative certificazioni attestanti le competenze acquisite. Questa è stata un’importante innovazione che ha visto la pubblica amministrazione coinvolta in un’azione di certificazione di conoscenze al di fuori del contesto universitario in percorsi gestiti da un ente privato.“Siamo a conclusione del percorso formativo di questo progetto, il primo finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale in Puglia – ha aggiunto Visicchio -. Ora siamo nella fase dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo, e ci aspettiamo anche un ottimo ritorno da questo punto di vista, come è accaduto per l’aspetto formativo”.Nel mese di settembre, infatti, sono state organizzate, in cinque diverse città della Puglia, altrettante giornate di reclutamento durante le quali le aziende interessate hanno avuto la possibilità di incontrare ed entrare in contatto con decine di lavoratori e studenti già profilati per ottimizzare al meglio l’incontro domanda-offerta.“Il risultato di aver raccolto ben 300 discenti all'inizio del corso è già un risultato importante perché l'incrocio di domanda e offerta, che è la maggiore criticità sulla quale stiamo lavorando in questo momento, necessita dello scouting di quelle persone che con una serie di competenze di base possono essere riqualificate per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle imprese sul territorio – ha commentato la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Puglia, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, presente all’incontro -. Con il nostro ente lavoriamo in particolare per portare imprese sul territorio, per consentire alle imprese che sono già qui di investire e creare occupazione e anche occupazione di qualità, ma contemporaneamente sono necessari questi progetti - reskill to work in particolare è finanziato dal Fondo Repubblica Digitale - per aumentare il livello di competenze di base e poi lavorare su questo per raffinarle.”