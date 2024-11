Serie B: Il Bari pareggia 2-2 con la Reggiana al “San Nicola” nella dodicesima giornata

Ssc Bari fb

- Il Bari conquista il sesto pareggio consecutivo, chiudendo sul 2-2 contro la Reggiana al “San Nicola” nella dodicesima giornata di Serie B. La partita ha visto i biancorossi condurre per gran parte del match, ma la Reggiana è riuscita a rimontare nel finale con una rimonta che ha deluso i tifosi di casa.Nel primo tempo, il Bari ha creato molte opportunità ma non è riuscito a concretizzare. Al 10’, Girma ha sfiorato la rete, seguito da Manzari che al 14’ ha colpito il palo con un potente destro. Anche Sersanti (21’) e Maita (24’) sono andati vicini al gol, ma senza successo. Al 29’, Oliveri non ha inquadrato la porta, mentre al 45’ Portanova ha mancato una buona occasione, lasciando il risultato sullo 0-0.Nella ripresa, il Bari è passato in vantaggio al 7’ con Benali, che ha insaccato a porta vuota su assist di Novakovich. Poco dopo, al 11’, è arrivato il raddoppio con una splendida girata al volo di sinistro dello stesso Novakovich su passaggio di Sibilli, portando il Bari sul 2-0.La Reggiana, tuttavia, non si è arresa. Al 37’, Lucchesi ha accorciato le distanze con un rasoterra di destro, confermato dopo un controllo al Var. Al 41’ un rigore concesso per un fallo del portiere Radunovic su Stulac ha permesso a Gondo di trasformare dal dischetto, portando il punteggio sul 2-2.Nel recupero, al 97’, Favilli ha sfiorato il gol su punizione, ma il risultato è rimasto invariato. Con questo pareggio, il Bari prolunga la sua serie senza vittorie, con sei pareggi consecutivi. Nella prossima giornata, i biancorossi affronteranno la Salernitana all'“Arechi” di Salerno, domenica 10 novembre alle 17:15, con la speranza di interrompere questa striscia e tornare alla vittoria.