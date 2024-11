Accordo per lo Sviluppo e la Coesione del Governo Italiano con la Regione Puglia: il discorso del Presidente Michele Emiliano

BARI - Oggi, nella nostra amata Puglia, siamo testimoni di un passo significativo nel cammino di crescita e riscatto che abbiamo intrapreso con determinazione. Il Presidente Michele Emiliano ha infatti inaugurato la firma dell'accordo tra il Governo Italiano e la Regione Puglia, un'intesa che incarna l'impegno per lo sviluppo, la coesione sociale e la promozione delle aree più vulnerabili, con un'attenzione particolare alle fasce di popolazione più deboli, come insegnato dai grandi meridionalisti, tra cui Aldo Moro e Giuseppe Di Vittorio.

Un progetto di riscatto regionale

Il Presidente Emiliano ha ribadito che il dinamismo e lo sviluppo della Puglia sono il frutto dell'impegno congiunto di imprese, università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, e di un intero territorio che ha lavorato per un progetto comune, volto a coniugare competitività, sostenibilità e inclusività. Un esempio di come le risorse europee siano state utilizzate efficacemente in favore della coesione, riscrivendo il comune luogo comune riguardo l'incapacità delle regioni del Sud Italia di sfruttare i fondi a loro disposizione.

Grazie agli investimenti europei, sono stati realizzati progetti che hanno contribuito a un forte sviluppo economico e occupazionale, tra cui:

Oltre 8 miliardi di euro in investimenti produttivi per circa 19 mila imprese, con un impatto positivo sull'occupazione per oltre 166 mila persone.

Un piano anticovid che ha sostenuto più di 20 mila aziende con circa 800 milioni di euro, contribuendo a contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia.

Investimenti per oltre 400 milioni di euro nell’innovazione tecnologica del sistema sanitario regionale.

I numeri dell’impatto concreto

Emiliano ha sottolineato i risultati concreti ottenuti grazie alla pianificazione mirata e all’utilizzo delle risorse comunitarie, tra cui:

37.225 imprese che hanno ricevuto supporto.

1,2 milioni di cittadini beneficiari di servizi sanitari potenziati.

164 scuole ristrutturate e 312 interventi per la promozione turistica.

96 chilometri di nuove piste ciclabili e 166 chilometri di linee ferroviarie messe in sicurezza.

Investimenti per oltre 80 milioni per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico.

Sul fronte sociale, il programma ha supportato oltre 73.000 disoccupati attraverso attività formative, e 35.400 famiglie con buoni per l’assistenza a minori, anziani e persone non autosufficienti.

La nuova programmazione 2021-2027: 6,3 miliardi di euro

Un altro elemento fondamentale riguarda la nuova programmazione finanziaria 2021-2027, che ha visto l’assegnazione di risorse per circa 6,3 miliardi di euro per la Puglia. Tra i settori di intervento prioritari ci sono l’industria, l’ambiente, la sanità, i trasporti, l'istruzione, e la cultura, con un focus particolare sulla transizione ecologica, la digitalizzazione e l'innovazione.

Le sette priorità strategiche

Il presidente Emiliano ha poi delineato le sette priorità strategiche su cui si concentreranno gli interventi nei prossimi anni:

Competitività e specializzazione produttiva: Investimenti in ricerca, innovazione e transizione energetica per un totale di 1,2 miliardi di euro. Transizione ambientale: 1,1 miliardi di euro per sostenere la sostenibilità, la gestione del rischio idrogeologico e la qualità dell’acqua. Salute e welfare: 957 milioni per migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociali, con progetti innovativi per la cura di malattie neurodegenerative e la creazione di centri specializzati. Trasporti e mobilità: 1,2 miliardi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle infrastrutture, comprese le reti ferroviarie e aeroportuali. Istruzione, formazione e lavoro: Investimenti per la qualificazione dei percorsi educativi e per l’accesso all’università e alla formazione professionale. Sviluppo urbano: 268 milioni per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica e promuovere la rigenerazione urbana. Cultura e turismo: 440 milioni per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo, settore strategico per l’economia della Puglia.

Conclusioni: la Puglia verso il futuro

Il discorso di Emiliano si è concluso con un appello alla continuità del lavoro fatto finora e con un forte ringraziamento al Governo e al Presidente del Consiglio. La Puglia, ha sottolineato Emiliano, sta diventando un esempio di resilienza e di crescita per l’intero Mezzogiorno, e grazie a questi nuovi fondi, il territorio potrà superare le sfide future, garantendo uno sviluppo inclusivo e sostenibile che benefici tutti i cittadini.

La presenza e l'impegno del Governo, ha concluso, sono determinanti per la Puglia, e il lavoro di squadra tra le istituzioni locali e nazionali è il motore che sta spingendo la Regione verso nuovi traguardi di sviluppo e coesione sociale.