Bari, potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano per le festività natalizie

Abbonamento natalizio:

Un abbonamento speciale per il trasporto urbano al costo di soli 20 euro, valido dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. I biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale, acquistabili tramite l’app MUVT, la MUVT Card o presso le rivendite autorizzate in città.