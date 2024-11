Ad Alberobello un’iniziativa per la prevenzione del tumore della mammella

ALBEROBELLO - “Prevenzione, diagnosi e cura del tumore della mammella e del linfedema”: questo il titolo del terzo evento ad Alberobello (Ba) dedicato alla prevenzione del tumore del seno organizzato dall’associazione NOI CI RIALZIAMO SEMPRE! di Maria Di Giulio. Appuntamento fissato per mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 17 al Centro Polivalente, in Contrada Popoleto 13, per questa iniziativa, a cura di Maria Di Giulio e Agnese Martiradonna, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione per uno dei tumori più diffusi tra le donne, nonché di mettere in luce l’eccellenza di uno dei centri maggiormente all'avanguardia nel Sud Italia per la cura e il supporto completo alla paziente durante tutte le fasi della malattia.Nel corso dell’evento, la Breast Care Unit del Policlinico di Bari avrà l’opportunità di incontrare chi vorrà intervenire, per informare e sensibilizzare sull'intero percorso di cura del tumore della mammella. Il Policlinico di Bari, infatti, è l'unica struttura del Sud Italia a realizzare interventi di ricostruzione mammaria con lembo autologo, una tecnica innovativa che utilizza tessuto corporeo anziché protesi, garantendo risultati estetici e funzionali di elevata qualità.Attenzione puntata anche sul linfedema, che colpisce il 20% delle pazienti che si sottopongono a linfadenectomia per cancro della mammella. La U.O.C. di Chirurgia Plastica del Policlinico di Bari, diretta dal Prof. Giudice, rappresenta un centro di eccellenza tra i pochi in Italia e tra i primi in Europa ad eseguire con il Prof. Maruccia interventi innovativi come il trapianto lifonodale, le anastomosi linfatico venulari ed il Lympho-Diep, che permette nello stesso intervento di trattare linfedema e ricostruzione mammaria.Oltre ad informare e diffondere la cultura della prevenzione, le edizioni precedenti dell’evento hanno mirato a raccogliere fondi per supportare i reparti del Policlinico di Bari dedicati alla cura di questo tumore. Lo scorso anno, ad esempio, è stato possibile donare un macchinario per la dermopigmentazione del capezzolo e dell’areola, importante tecnica che conclude il percorso di cura e che viene offerta gratuitamente alle pazienti dalla U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico di Bari. La presidente dell’associazione, Maria Di Giulio, ha sottolineato: “La dermopigmentazione rappresenta la fase conclusiva di un lungo percorso e costituisce un importante sostegno psicologico per le donne che affrontano questa sfida. Siamo orgogliosi di poter contribuire al sorriso di chi ha sofferto. Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome dell’associazione l’equipe medica del Policlinico di Bari per la sua professionalità e umanità. La Breast Care Unit del Policlinico di Bari, infatti, sostiene con dedizione ogni paziente in tutte le fasi del suo percorso, dalla diagnostica alla chirurgia, dalle cure oncologiche alla radioterapia, dal sostegno psicologico alla riabilitazione, fino a concludere con la dermopigmentazione.”Quest’anno l’evento sarà anche l’occasione per sensibilizzare al tesseramento all’associazione, destinando i fondi raccolti alla fornitura di materiali per la dermopigmentazione al Policlinico di Bari. Grazie al supporto degli sponsor, saranno inoltre donati al reparto di Senologia Diagnostica del Policlinico di Bari tre lettini, mentre per il reparto di Oncologia è in fase di approvazione la richiesta di donazione di una poltrona oncologica, accessori fondamentali per il comfort delle pazienti.In occasione dell’iniziativa, porteranno i loro saluti: il Sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, l’Assessora comunale ai Servizi Sociali Valentina Liuzzi e per il Policlinico di Bari: il Prof. Marco Moschetta, Coordinatore Breast Care Unit, il Prof. Giuseppe Giudice, Primario U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, il Prof. Camillo Porta, Primario U.O.C. Oncologia, e il Prof. Mario Testini, Primario U.O.C. Chirurgia Generale. Quattro gli interventi tecnici in programma, invece: “L’approccio chirurgico al tumore alla mammella” - Prof.ssa Angela Gurrado, Dirigente Medico di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Bari; “Il linfedema secondario, prevenzione e trattamento” - Prof. Michele Maruccia, Chirurgo Plastico, Professore Associato di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva all’Università degli studi di Bari; “Le tecniche ricostruttive e la dermopigmentazione” - Dott.ssa Caterina Angelini e Dott.ssa Valentina Ronghi, Dirigenti Medici U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva all’Università degli Studi di Bari; “La prevenzione del tumore alla mammella” - Dott. Michele Telegrafo, Dirigente Medico U.O.S.D. Radiodiagnostica.L’appuntamento vedrà anche uno spazio musicale a cura di Rosanna Virgilio. L’evento è organizzato dall’associazione NOI CI RIALZIAMO SEMPRE! di Maria Di Giulio, con il patrocinio di Comune di Alberobello, Regione Puglia e Breast Care Unit del Policlinico di Bari.L'associazione NOI CI RIALZIAMO SEMPRE! di Maria Di Giulio nasce il 15 agosto del 2023 con sede ad Alberobello e ha il fine esclusivo di volontariato e ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di eventi e progetti di solidarietà sociale tra cui l'attivazione di iniziative socio-educative e culturali finalizzate a divulgare l'importanza della prevenzione dei tumori del seno.