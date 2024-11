Addio a Carmine Daniele, fratello maggiore di Pino: un legame profondo ricordato in musica

BARI - È scomparso all’età di 66 anni, fratello maggiore del celebre cantautore Pino Daniele. Carmine, conosciuto affettuosamente come, è deceduto in seguito a complicazioni successive a un trapianto di cuore eseguito a Bari.

La notizia ha scosso la famiglia e i fan di Pino Daniele, che con Carmine condivideva un legame molto speciale, immortalato in una delle sue canzoni più intime, "I Got the Blues". In questa struggente dedica, il cantautore napoletano canta: "‘O Giò che voglia ‘e te vedè/me manca assaje ‘na compagnia…", un tributo al fratello e al loro rapporto unico, fatto di affetto e complicità.

Un ricordo che si intreccia con la memoria di Pino Daniele

La morte di Carmine arriva proprio mentre Napoli inizia un periodo di celebrazioni per commemorare i dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, che ricorreranno il 4 gennaio 2024. Solo ieri, allo stadio Diego Armando Maradona, è stato proiettato "Again", un brano inedito del cantautore ritrovato dai figli Alessandro e Sara.

Le iniziative in memoria dell’artista proseguiranno fino al 19 marzo, data in cui Pino avrebbe compiuto 70 anni. Eventi, concerti e omaggi si susseguiranno per ricordare una figura che ha segnato profondamente la storia musicale italiana e il cuore di Napoli.

L’eredità di una famiglia e di un artista

La scomparsa di Carmine Daniele rappresenta un ulteriore momento di riflessione sulla vita e sull’arte di Pino Daniele, un uomo profondamente legato alle sue radici e alla sua famiglia. Quel legame fraterno, immortalato nella musica, continua a risuonare oggi come un messaggio universale di amore e nostalgia.

La città di Napoli, già pronta a ricordare il suo cantautore simbolo, si stringe ora intorno alla famiglia Daniele in un momento di dolore che porta con sé il ricordo vivo di affetti e melodie indimenticabili.