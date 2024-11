Anci Puglia: 'Educazione e sostegno per contrastare la violenza sulle donne'

BARI - In una dichiarazione congiunta, la Presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio e la Vicepresidente delegata alle Politiche di Genere Luciana Laera, sottolineano l’urgenza di affrontare la violenza sulle donne come una ferita sociale e culturale che attraversa ogni ceto e generazione. Come evidenziato anche dal Presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi e dalla neodelegata alle Pari Opportunità Vittoria Ferdinandi, si tratta di un fenomeno che affonda le radici in una cultura di pregiudizi e discriminazioni che richiede un impegno collettivo e sistematico per essere superata.Anci Puglia ribadisce l’importanza di considerare la lotta contro la violenza sulle donne una priorità sociale. Tra le azioni fondamentali si sottolinea il ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, indispensabile per contrastare stereotipi e comportamenti violenti, e il potenziamento delle politiche locali a sostegno delle vittime. Questi interventi devono garantire servizi di accoglienza, supporto legale e reinserimento sociale, ma anche agire per ridurre il gender gap, un fattore che perpetua disuguaglianze e disparità.Anci Puglia, anche attraverso l’iniziativa GenereinComune, rinnova il proprio impegno a collaborare con i Comuni pugliesi per realizzare campagne di sensibilizzazione, attività educative e azioni formative concrete. Solo unendo le forze sarà possibile costruire comunità più inclusive, giuste e sicure, in grado di tutelare i diritti e la dignità di ogni donna.