Aggressione a Taranto, infermiere aggredito al pronto soccorso

TARANTO – Un infermiere di 47 anni, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato aggredito nella tarda serata di ieri da un parente di un paziente che cercava di saltare la fila. L’uomo, visibilmente alterato, ha colpito l'operatore sanitario con uno schiaffo violento al volto, provocandogli un trauma che ha reso necessario l’intervento medico. L’infermiere, costretto ad abbandonare il proprio turno di servizio, si è recato dal medico di turno per ricevere le cure del caso.

Secondo quanto riportato dalle fonti, il sanitario ha ricevuto una prognosi di cinque giorni. L’aggressore, identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni a pubblico ufficiale sanitario in servizio. L’episodio evidenzia ancora una volta il crescente fenomeno di violenza e intolleranza che coinvolge gli operatori sanitari, spesso esposti a situazioni di stress e aggressioni, in particolare nei pronto soccorso, dove il numero di pazienti e il livello di emergenza possono portare a momenti di tensione.

L’aggressione ha suscitato forti reazioni sia tra i colleghi dell’infermiere, che tra i sindacati del settore sanitario, che hanno ribadito la necessità di maggiore tutela per gli operatori del settore.