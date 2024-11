'Lavatoio in Rosso': una giornata per celebrare la forza delle donne e riflettere sulla violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Isola del Gran Sasso, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso-Colledara, organizza un evento significativo per valorizzare la memoria e il ruolo delle donne nella società: “Lavatoio in Rosso”. L’iniziativa si terrà il 25 novembre 2024, alle ore 10:00, presso il suggestivo lavatoio di Ceriseto.

Memoria e cultura per sensibilizzare

I lavatoi, simboli di comunità e di storie condivise, rappresentano un patrimonio unico da riscoprire e valorizzare. Questa giornata intende non solo sottolineare l’importanza di questi luoghi, ma anche usarli come cornice per riflettere sul tema della violenza di genere e celebrare la straordinaria forza delle donne, elemento portante della famiglia, del lavoro e della società.

Gli ospiti d’eccellenza

​L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo:

Lina Ranalli, scrittrice e madrina della giornata, offrirà il suo contributo con racconti che emozionano e ispirano.

Fabio Carlini, scrittore di grande sensibilità, sarà ospite speciale, regalando momenti di riflessione attraverso le sue parole.

La moderazione sarà affidata alla scrittrice e giornalista Lisa Di Giovanni, che guiderà l’incontro con la sua esperienza e professionalità.

L’iniziativa è un invito aperto a tutta la comunità per riscoprire il valore della condivisione e riflettere insieme sull’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. In una cornice storica e culturale come quella del lavatoio di Ceriseto, ogni parola e ogni gesto assumono un significato ancora più profondo.