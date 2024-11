Putignano, 'Il Viaggio di Penelope' - Storie di Donne in Cammino nel Centro Storico

PUTIGNANO – Domenica mattina, alle ore 10:00, il centro storico di Putignano si trasformerà in un teatro a cielo aperto con l’evento "Il Viaggio di Penelope: storie di donne in cammino", una passeggiata culturale e teatrale che intreccia storie di donne del passato e del presente. Organizzato dal Centro Antiviolenza Andromeda in collaborazione con il Comune di Putignano e altre associazioni locali, l'iniziativa anticipa la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, offrendo un’esperienza intensa e riflessiva.

Un cammino tra narrazione e riflessione

L’evento, che partirà da via Roma, davanti al Comune di Putignano, è un invito a ripensare il concetto di viaggio attraverso una lente femminista. Sarà guidato da Beatrice Greco, narratrice e accompagnatrice, e arricchito dalle letture teatrali di Teresa Delfine, attrice e performer. Durante il percorso, verranno raccontate storie che mettono in luce la forza e la rivoluzione insite nei viaggi intrapresi dalle donne, spesso nascosti o sminuiti nella storia ufficiale.

Il monologo scritto da Ira Panduku guiderà il pubblico in un viaggio che rilegge i miti classici e contemporanei. Si passa dal contrasto tra Ulisse, avventuriero per antonomasia, e Penelope, figura simbolica di attesa, fino ad affrontare temi attuali come le migrazioni femminili nel Mediterraneo, legate a violenze, guerre e privazioni.

Saluti istituzionali e obiettivi dell’evento

Ad aprire la passeggiata saranno i saluti istituzionali di:

Gianluca Miano , Assessore alla Coesione e Inclusione Sociale del Comune di Putignano.

, Assessore alla Coesione e Inclusione Sociale del Comune di Putignano. Anita Giotta , Responsabile UDP Ambito Territoriale di Putignano.

, Responsabile UDP Ambito Territoriale di Putignano. Pamela Giotta , Dirigente Area 1, Servizi alla Persona.

, Dirigente Area 1, Servizi alla Persona. Enza Lanzieri , Assistente Sociale e Responsabile Ufficio Servizi Sociali.

, Assistente Sociale e Responsabile Ufficio Servizi Sociali. Barbara Serio, Responsabile Comunicazione Centro Antiviolenza Andromeda.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare il pubblico su temi legati al femminismo, alla lotta contro gli stereotipi di genere e alle esperienze delle donne viaggiatrici, che spesso si trovano costrette a intraprendere cammini dolorosi ma trasformativi.

Informazioni pratiche

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati a 25 partecipanti. È consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 329/6658408.

“Il Viaggio di Penelope” si pone come un’occasione unica per riflettere sul ruolo delle donne nella società e nella storia, attraverso un cammino simbolico e fisico che collega passato e presente. Un’esperienza per scoprire, ascoltare e lasciarsi ispirare.