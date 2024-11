'Agricoltura e sviluppo del territorio in epoca di cambiamento climatico': un tavolo di confronto politico-istituzionale ad Alberobello

ALBEROBELLO - ‘Agricoltura e sviluppo del territorio in epoca di cambiamento climatico’ è il titolo dell’incontro tematico in programma il 25 novembre alle 17.00 presso la sede della ex Conceria in via Barsento ad Alberobello.Istituzioni ed esperti del settore a confronto su argomenti che incidono sul complesso sistema agroalimentare, influenzato in maniera diretta dalla variabilità climatica, considerata una minaccia da affrontare con azioni immediate.Al confronto di lunedì 25 novembre prenderanno parte:Francesco De Carlo, Sindaco di AlberobelloGiuseppe De Noia, Presidente Cia Agricoltori Italiani, Provincia Levante (Bari-Bat)Carmine Tinelli, Consigliere comunale di Alberobello con delega all’AgricolturaDonato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura di Regione PugliaIl tema della variabilità climatica e del suo impatto sul sistema agroalimentare sono sempre più al centro del dibattito tra istituzioni, esperti del settore e attori coinvolti nella filiera della produzione e distribuzione alimentare. La variabilità climatica, con i suoi effetti estremi e imprevedibili (come siccità, alluvioni, ondate di calore, gelate improvvise), rappresenta una minaccia concreta per le coltivazioni agricole, la produzione di cibo e la sicurezza alimentare globale.Le istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, sono richiamate a sviluppare politiche e strategie per affrontare queste sfide. L'adozione di pratiche agricole più sostenibili, l'innovazione tecnologica, la gestione delle risorse idriche e il miglioramento delle previsioni climatiche sono alcune delle azioni chiave al vaglio.Il contesto attuale richiede azioni immediate per evitare danni irreversibili al ciclo produttivo dei cibi, per proteggere l'ambiente e per garantire la sicurezza alimentare per le generazioni future.La partecipazione all’evento è libera e gratuita.