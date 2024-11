Al Demodé arriva lo spirito brasiliano con 'Roda de Samba'

MODUGNO - Domenica 1 dicembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto lo spettacolo live “Roda de Samba”, durante il quale si esibiranno anche i Conjunto Substantia Nigra.La Roda de Samba non è un normale gruppo musicale, ma una vera e propria esperienza di vita che trasporta il pubblico nel cuore delle strade e della tradizione brasiliane. Un gruppo di persone che si riunisce intorno ad un tavolo o ad un cerchio (roda, appunto) per suonare, cantare e ballare canzoni del repertorio della musica brasiliana, dal Samba de Raiz alla bossa, sino ad arrivare ai migliori autori del “pagode”, genere musicale nato a Rio de Janeiro negli anni ’70 del secolo scorso.L’espressione Roda de Samba, o “samba de roda”, significa “samba in cerchio” poiché musicisti, ballerini e spettatori si riuniscono tutti insieme sino a formare una circonferenza al cui interno si esibiscono i sambadores e le sambadeiras, i danzatori e le danzatrici. Il samba de roda è un genere di danza e di musica nato nel XVII secolo nello stato di Bahia, nel Brasile dell’Est, ed è considerata la variante musicale più tradizionale del samba brasiliano, combinando la cultura portoghese con le tradizioni degli schiavi africani.Dal 2005 la Roda de Samba è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Sul palco ci saranno anche i Substantia Nigra, progetto di ricerca e valorizzazione della musica brasiliana composto da giovani musicisti pugliesi, e alcuni ospiti d’eccezione, con i quali il pubblico potrà intraprendere un viaggio nel Brasile più autentico, attraverso un repertorio che spazierà dal Samba de Raiz all’Mpb, dal Partido Alto al Samba Canção, dal Pagode al Samba de Enredo, il tutto filtrato nelle sonorità tipiche della Roda de Samba, intrise di gusto popolare e radici profonde.: 3397360006: 17.00