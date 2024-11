Al Demodè un doppio appuntamento e il live dei Denny Music

MODUGNO - Sabato 30 novembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto un doppio party: nella Sala Live sarà proposto “Indie Pop” dedicato alla musica indie e pop italiana; nella Sala Club si terrà “Utopia clubbing”, festa incentrata sulla musica trap.Nella sala più grande del Demodè, quella che ospita i concerti di importanti artisti italiani e internazionali, ci sarà il party prodotto dall’agenzia barese Formidable, caratterizzato dal karaoke dal vivo, con la selezione di brani popolarissimi del genere indie e dall’esibizione live del gruppo Denny Music. Attiva dal 2019, con varie pubblicazioni ed esperienze importanti già a “Casa Sanremo”, durante la settimana del Festival e “Showtime”, allo stadio San Nicola di Bari, questa band è composta dal cantante Donato Fanelli, da Giuseppe Capasso alla chitarra, Domenico Cataldi al mixer, Giuseppe De Giosa alla tastiera e al synth e Gianluca Contessa alla batteria. Durante “Indie pop” eseguirà canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari e di Tommaso Paradiso.“Ci alterneremo al djset – ha spiegato Fanelli – con varie parentesi nel corso della serata. In ognuna di queste proporremo brani iconici degli uni e dell’altro, nelle quali coinvolgeremo il pubblico invitandolo a cantare con noi. Inoltre, non mancherà l’occasione d presentare dei brani nostri”.Nella Sala Club si darà spazio alla musica trap americana e italiana, sottogenere dell’hip hop nato nel Sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, con un altro party-format “Made in Bari”, che sta girando l’Italia. Dopo date a Milano, Roma e Modena, al Demodè Club sarà proposta una selezione musicale con il meglio della musica di questo genere.“Il nostro format musicale, dedicato alla musica trap, è nato per rispondere al desiderio della generazione Z di vivere questo genere, in un contesto amplificato come la discoteca – han affermato Riccardo Zinni, ideatore del format -. Per tutta la durata dell’evento saranno selezionati brani di artisti americani come Travis Scott, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, e altri, ma anche di quelli della scena trap italiana, come Shiva, Rondo, Kid Yugi e solo per citarne alcuni”.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22.00