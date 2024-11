JYSK prosegue la sua espansione in Italia: nuovo store ad Altamura

ALTAMURA - La catena danese di articoli per la casa e il giardino, simbolo dello stile scandinavo, continua la sua crescita inarrestabile., alle ore 10, inaugurerà il, ad(via Gravina 218), portando a. L’azienda, già presente in venti regioni, punta a raggiungere quota 100 negozi entro la primavera 2024.

Grande apertura e offerte speciali

Per celebrare l’apertura, JYSK Altamura proporrà fino all’11 dicembre una vendita straordinaria con sconti fino al 75% su oltre 2.000 articoli, tra mobili, decorazioni, tessili, materassi e complementi d’arredo. Inoltre, i clienti che visiteranno il negozio il giorno dell’inaugurazione potranno usufruire di un extra sconto del 10%.

Un’esperienza di acquisto innovativa

Come tutti i nuovi negozi JYSK, anche lo store di Altamura è stato progettato seguendo il Store Concept 3.0, che offre un’esperienza di shopping moderna e intuitiva. Gli spazi sono pensati per facilitare la navigazione tra i prodotti e ispirare i clienti, in particolare con l’ultima collezione Nordic Mood e le decorazioni natalizie ispirate alla filosofia hygge – il calore e la semplicità tipici dello stile di vita danese.

Opportunità di carriera e certificazioni aziendali

In vista della nuova apertura, JYSK è alla ricerca di Deputy Store Manager e Sales Assistant per lo store di Altamura. Le posizioni aperte in tutta Italia sono oltre 100, grazie alla rapida espansione del marchio.

L’impegno di JYSK verso i propri collaboratori è confermato dalla Certificazione Top Employers Italia 2024, che riconosce l’eccellenza nella gestione delle risorse umane, e dalla certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere.

Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia, afferma:

"La nostra ambizione è essere la prima scelta per chi cerca opportunità nel retail. Offriamo un ambiente stimolante e possibilità di crescita per supportare la nostra rapida espansione nel mercato italiano, con l’obiettivo di raggiungere 100 negozi entro la prossima primavera".

Un 2023 da record per JYSK Italia

Nell’anno finanziario 2022/23, JYSK Italia ha registrato un fatturato di 103,8 milioni di euro, con una crescita del +18,3% rispetto all’anno precedente. Durante lo stesso periodo, l’azienda ha aperto 10 nuovi negozi e realizzato interventi di ampliamento e restyling su 11 store esistenti.

Info sull’apertura di JYSK Altamura

Data e orario : sabato 7 dicembre, ore 10.00 – 20.00

: sabato 7 dicembre, ore 10.00 – 20.00 Indirizzo : via Gravina 218, 70022 Altamura (BA)

: via Gravina 218, 70022 Altamura (BA) Altri store in Puglia: Taranto

Per scoprire le posizioni aperte: lavoro.jysk.it.