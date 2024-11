Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico dalle 08:00 del 13 novembre

BARI - A partire dalle ore 08:00 di mercoledì 13 novembre 2024, e per le successive 16 ore, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di possibili temporali su tutto il territorio della Puglia. Le previsioni indicano precipitazioni che potrebbero variare da isolate a sparse, con possibilità di rovesci e temporali. I quantitativi di pioggia attesi sono deboli, ma localmente potrebbero raggiungere valori moderati.L’allerta gialla segnala un rischio di fenomeni meteorologici che potrebbero causare disagi e criticità idrogeologiche, specialmente in aree vulnerabili del territorio. La popolazione è invitata a prestare attenzione, soprattutto nei comuni dove il sistema fognario è più esposto o nelle zone soggette a frane e allagamenti.Si raccomanda ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza e la protezione personale.