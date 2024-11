Davide Ddl con la sua stand up comedy nella ricca settimana del Demodè Club

BARI - Giovedì 14 novembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà “Qvando c’era he/him”, spettacolo di stand up comedy che vedrà protagonista il cabarettista napoletano Davide Ddl, al secolo Davide Di Lorenzo, all’interno di una settimana ricca di appuntamenti, tra concerti e format-party.Nato a Napoli nel luglio del 1989, il giovane e promettente comico partenopeo si è laureato in Scienze politiche con il massimo dei voti ma per lungo tempo è stato disoccupato. Ha iniziato a fare stand up comedy nel 2018 all’interno del collettivo Allert Comedy. Autore, comico e ghostwriter, finalista del Festival del Cabaret di Martina Franca nel 2021, ad agosto 2023 è stato sul palco come spalla in piazza Plebiscito per il "Vincenzo Comunale Show”. A ottobre dello stesso anno è stato co-autore e co-presentatore di “Inoltrato molte volte”, format live tenutosi alle Officine del Teatro San Carlo che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 spettatori complessivi nelle quattro date. A gennaio di quest’anno è uscito il suo primo libro, il volume comico “Caro Diario”, pubblicato da Graf Editore. Host del canale Twitch “MoreTv”, ha un podcast sull’importanza del linguaggio. Un suo monologo è su NowTv nel programma “Open Mic Tour” di Comedy Central.In questo spettacolo-monologo, con un sacco di battute e giochi di parole poco ortodossi, Davide Ddl racconterà i suoi mediocri ma rocamboleschi primi 33 anni di vita. Sua abitudine è approfondire i temi che gli interessano per poi raccontarli sul palco tramite aneddoti, cercando di vedere quali contraddizioni si nascondono nelle cose, che sono quelle che fanno ridere perché inaspettate.Nel suo show Davide parte da elementi autobiografici per avviare dei ragionamenti che vanno dallo specifico al generico: parla delle sue idee a sostegno di tutte le categorie discriminate ma anche di tutti i meccanismi formali che, più che risolvere le diseguaglianze sociali, si sono rivelate una finzione. Il suo stile comico è fortemente ispirato alla stand up comedy americana e tratta temi di grande durezza in modo allegro e tagliente.La settimana del Demodè Club proseguirà con altri appuntamenti. Venerdì 15 novembre so terrà il party “Teenager dreams”, uno degli ultimi appuntamenti nei club del celebre format party, pronto ad iniziare un tour nei palazzetti italiani. Sabato 16 si terrà il concerto di Holden, giovane cantautore romano arrivato quinto nell’edizione 23 del talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, tra gli artisti più promettenti della scena discografica nazionale. Al termine della sua esibizione, sarà proposto il party Twish, una festa che celebra tutta la migliore musica Pop di oggi e di ieri, spaziando da Bad Bunny a Beyoncè, da Lady Gaga a Daddy Yankee, da Katy Perry a David Guetta.: 3397360006: 21.00