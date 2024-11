Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico per le prossime 24 ore

BARI - La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla su tutta la Puglia, attiva dalle ore 20:00 del 14 novembre 2024 e valida per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno in particolare la zona garganica, dove sono attesi quantitativi di pioggia generalmente moderati. Sul resto del territorio pugliese le precipitazioni saranno meno intense, ma diffuse, con accumuli di pioggia generalmente deboli.

Zona Garganica sotto osservazione

Sulla Puglia garganica, le precipitazioni potranno essere più consistenti, con rischio di rovesci e temporali localmente intensi. La popolazione è invitata a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali per evitare situazioni di rischio.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

In virtù delle condizioni meteorologiche previste, è stata dichiarata l’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione, con particolare attenzione per le aree a rischio di allagamenti e frane. La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare zone soggette a possibili allagamenti, e di restare aggiornati tramite i canali ufficiali sulle condizioni meteo nelle prossime ore.

Si invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e a prestare attenzione a eventuali aggiornamenti della situazione meteo, per garantire la massima sicurezza personale.