Ance Bari e BAT: domani il riconoscimento ai primi sei cantieri sostenibili

BARI – Domani, dalle 14:30 alle 16:30, si svolgerà l’atteso evento “CISsiamo. È in cantiere il cambiamento. Il codice di condotta per l’edilizia ESG compliant” organizzato da ANCE Bari e BAT, nell’ambito di Smart Building Levante, la fiera dedicata alla transizione digitale ed energetica nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica che si tiene presso la Fiera del Levante di Bari.Nel corso dell’incontro, saranno premiati i primi sei cantieri a impatto sostenibile di imprese associate ad ANCE Bari e BAT, che hanno adottato il “Cantiere Impatto Sostenibile”, il codice di condotta per l’edilizia ESG compliant. L'evento segna un'importante tappa del percorso intrapreso dalla federazione regionale, che ha condiviso con le sue imprese associate l'implementazione di un modello di costruzione più sostenibile e responsabile.Tra gli ospiti che interverranno vi saranno i presidenti di ANCE Bari e BAT Nicola Bonerba e Assimpredil ANCE Regina De Albertis, il professore Francesco Perrini dell’Università Bocconi, il professore Umberto Berardi del Politecnico di Bari, il consigliere regionale Stefano Lacatena, il presidente della Fondazione Gianfranco Dioguardi Francesco Maggiore e lo specialista per l’innovazione di Intesa San Paolo Michele Venezia.Il programma dell'evento, partendo dall'esperienza di ANCE Assimpredil (Milano-Lodi-Monza-Brianza), ideatrice del codice di condotta, farà il punto sui risultati ottenuti da ANCE Bari e BAT a un anno e mezzo dall’adozione del codice stesso. Il codice “Cantiere Impatto Sostenibile” si fonda su otto principi chiave: sostenibilità, decarbonizzazione, tutela ambientale, legalità, dignità del lavoro, impegno sociale sul territorio, sicurezza sul lavoro e catena di fornitura sostenibile. I sei cantieri premiati, esempi concreti di impegno verso l’adozione di questi principi, saranno celebrati con la consegna delle attestazioni di merito.Nicola Bonerba, presidente di ANCE Bari e BAT, ha dichiarato: “L’attuazione del codice di condotta CIS rappresenta per il nostro territorio un’opportunità concreta verso un’edilizia sostenibile e responsabile. Con questa iniziativa, gettiamo le fondamenta per diffondere nel nostro settore una cultura aziendale più attenta al tema della sostenibilità in tutte le sue sfumature”.L’iniziativa evidenzia i benefici di un approccio strategico alla sostenibilità nel settore delle costruzioni, contribuendo a promuovere l'adozione di pratiche responsabili da parte delle imprese e a consolidare il ruolo della Regione Puglia come protagonista nella transizione ecologica e digitale.