'Sound & Vision', domani l'inaugurazione del TEFF

TARANTO - Domenica 17 novembre, alle ore 20.00, presso il Teatro comunale Fusco, sarà inaugurata la seconda edizione del Taranto Eco Film Festival, la rassegna organizzata dal Comune di Taranto e da “Ella Aps”. Intitolato “Sound & Vision”, il primo evento della manifestazione sarà caratterizzato dalla sonorizzazione dal vivo dell'opera “Il bestiario” di Tonino De Bernardi, autore sperimentale che attraverso le sue opere in 8mm e Super8 fu tra i protagonisti del cinema underground italiano e internazionale degli anni '70.La pellicola, recentemente restaurata digitalmente dal Museo Nazionale del cinema di Torino in occasione della retrospettiva dedicata a De Bernardi nel 2024, è un caleidoscopio di immagini e colori che si muovono su quattro schermi sovrapposti a modo di croce sbilenca e riportano, per la loro disposizione, all’unità pur affermando il molteplice, il vario e il diverso.La proiezione (l’ingresso per assistere è gratuito) sarà sonorizzata dal vivo da Francesco Diodati, uno tra i chitarristi e compositori più importanti e innovativi della scena italiana, direttore artistico della decima edizione di Jazz all’Aquila 2024.