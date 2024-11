ANCI: Vito Parisi nominato Vice Presidente con deleghe al Trasporto Pubblico Locale, Traffico Urbano e Mobilità

BARI - Il neo Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha nominato l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, composto dai delegati per materia.Tra questi, il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ha ricevuto la nomina di Vicepresidente ANCI con le deleghe al Trasporto Pubblico Locale, Traffico Urbano e Mobilità."La nomina a Vicepresidente ANCI rappresenta una responsabilità enorme, accolta con emozione e consapevolezza - dichiara Parisi - sono onorato di poter rappresentare i sindaci italiani, donne e uomini che a loro volta rappresentano le rispettive comunità. È un impegno che richiede passione, dialogo e tanto lavoro, ma siamo determinati a fare del nostro meglio.Devo molto ad ANCI, che negli anni mi ha dato la possibilità di formarmi, crescere e costruire legami autentici con amministratori straordinari che vanno ogni appartenenza politica o territoriale. Ed è ciò che è accaduto anche durante quest’ultima assemblea nazionale. Un’occasione per rigenerarsi, riflettere e trovare la forza per continuare a lavorare con dedizione per le nostre comunità.Questa nomina non è solo un riconoscimento personale, ma anche un’occasione per portare Ginosa e i nostri territori al centro delle decisioni nazionali, continuando ad affrontare le sfide della mobilità e del traffico urbano con soluzioni innovative ed efficaci".Parisi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al neo Presidente Gaetano Manfredi, all’intero nuovo direttivo per la fiducia e il sostegno ricevuti, formulando i suoi migliori auguri di buon lavoro. Un pensiero particolare è stato rivolto al Presidente uscente, Antonio Decaro, per il grande lavoro svolto in questi anni, che ha permesso di rilanciare il ruolo di ANCI con forza e autorevolezza.Il Sindaco ha poi sottolineato la soddisfazione e l’orgoglio per la nomina di un altro ginosino, Vito Leccese, come Vicepresidente ANCI, definendola una gioia e un onore da condividere.Infine, Parisi ha ringraziato le coordinatrici ed i coordinatori del Comitato enti locali del MoVimento 5 Stelle, sottolineando il loro importante contributo per questa nomina.