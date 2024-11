Santa Cecilia a Talsano: torna 'Pettole e Danze'

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 novembre, sul sagrato della Parrocchia Maria SS del Rosario.

Il programma della giornata

La serata prenderà il via con le celebrazioni religiose: alle 18:00 il Santo Rosario e alle 18:30 la Santa Messa, officiata dal parroco don Armando Imperato. Seguirà la solenne benedizione del quadro di Santa Cecilia, simbolo della festa.

Dalle 19:30, l’atmosfera si riempirà delle note tradizionali delle “pastorali”, eseguite dalla Banda Maria SS Addolorata, che accompagneranno i primi momenti di convivialità.

Alle 20:00, l’evento entrerà nel vivo con l’arrivo di Babbo Natale e Santa Cecilia, che daranno il via ai festeggiamenti. I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini in via Garibaldi, gustare una deliziosa pettolata e una castagnata, il tutto accompagnato da un calice di vino locale.

Danze da tutto il mondo

Alle 21:15, il sagrato della chiesa si trasformerà in un palco internazionale con le danze da tutto il mondo, curate dall’Associazione “Itinerari e Sentieri di Danza”, diretta dal maestro Gianni Labate. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio culturale attraverso ritmi e movimenti che uniscono popoli e tradizioni.

Vi aspettiamo!

La comunità della Parrocchia Maria SS del Rosario invita tutti a partecipare a questa serata speciale, dove spiritualità, tradizione e allegria si incontrano per celebrare la santa protettrice della musica e dei musicisti.