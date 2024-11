Asili nido di Taranto: incontro tra sindacati e Comune per il rinnovo del servizio di pulizia e ausiliariato

TARANTO — Si è tenuto ieri mattina un incontro tra le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL Trasporti e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, Federica Simili, per discutere del contratto di servizio di pulizia e ausiliariato negli asili comunali, in prossima scadenza.

Il rinnovo del contratto è un tema cruciale per gli operatori del settore, che da anni garantiscono il supporto logistico e igienico essenziale per le attività dei nidi comunali. Le sigle sindacali si sono mostrate prudenti ma fiduciose rispetto agli sviluppi dell’incontro. "Abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti – spiegano i segretari delle tre sigle – e confidiamo che le procedure in atto permettano di mantenere lo stesso standard qualitativo del servizio, che rappresenta un punto fermo per le educatrici e i piccoli utenti".

Lavori in corso per garantire la continuità del servizio

L’assessorato ha confermato che sono in corso tutte le attività necessarie a garantire il proseguimento del servizio senza interruzioni. Gli uffici comunali, infatti, stanno lavorando a un percorso che assicuri stabilità sia agli operatori che alla qualità del servizio offerto, e che il passaggio di consegne possa avvenire in maniera fluida.

Le attese dei sindacati e degli operatori

I sindacati, in attesa che l’iter amministrativo si concretizzi, sottolineano l’importanza di una soluzione che tuteli i lavoratori coinvolti e le loro professionalità. Si augurano che il Comune adotti tutte le misure necessarie per una transizione senza discontinuità, garantendo sicurezza contrattuale e stabilità occupazionale agli operatori.