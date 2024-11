Attestato di Maestro Artigiano a Degas di Elena Cretì, attività storica dedita all'artigianalità

LECCE - All’interno di una cerimonia ufficiale di consegna, al Convitto Palmieri, è stata conferito a Degas di Elena Cretì il riconoscimento di Maestro Artigiano. Alla presenza della Regione Puglia, con l’assessore Alessandro Delli Noci, e della Camera di Commercio, che proprio da Lecce ha inaugurato il tour regionale delle cerimonie ufficiali, «abbiamo ricevuto con orgoglio un premio che è una pacca sulla spalla per il nostro lungo e impegnativo lavoro che ha sempre visto nella manualità, nell’artigianalità e nella creatività la sua massima espressione.Questo premio arriva nell’anno dei 25 di Degas, un incoraggiamento a continuare nella direzione che Elena sin dall’inizio ha voluto dare alla sua attività, caratterizzata da uno stile unico e inconfondibile, il marchio Degas, evoluto grazie alla tecnica, all'estro, allo studio ma anche all'incessante ricerca, alla qualità di tessuti, materiali, idee e progetti unici e personalizzati, un’artigianalità artistica che si è distinta nel tempo divenendo punto di riferimento nel settore», ha affermato la costume designer Elena Cretì, costumista socio senior di ASC, Associazione Costumisti e Scenografi Italiani presieduta dal noto Carlo Poggioli (costume designer, tra gli altri, di "Loro" e "The new pope").Con la sua sartoria e showroom nel cuore del barocco leccese, incanta i turisti e fa sognare le ballerine e i ballerini di tutto il mondo con creazioni artigianali uniche, pregiate, e ormai rinomate come i meravigliosi tutù professionali che si sono messi anche in mostra ed esposizione con pezzi ispirati proprio al balletto di repertorio classico.Questo luogo racchiude tutti i valori dell'artigianalità, della manualità e della qualità, motivo per cui la Regione Puglia ha assegnato il prestigioso riconoscimento, che ricade precisamente nell'anno dei suoi primi 25, una splendida coincidenza che però sprigiona nuovi stimoli e sfide per il prossimi futuro.