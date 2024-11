Bari, approvata la delibera per la modifica del regolamento dei controlli interni sulle società partecipate e la costituzione del Nucleo per le ispezioni amministrative

Gdp photos

BARI - Questa mattina la Giunta comunale di Bari, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha approvato una delibera che introduce modifiche significative al regolamento per i controlli interni sulle società partecipate del Comune. La delibera istituisce il "Nucleo per le ispezioni amministrative sulle partecipate" (N.I.A.P.), un organo specifico dedicato al monitoraggio delle attività delle società in house e di altre partecipate, con l’obiettivo di rafforzare il presidio di legalità e trasparenza e contrastare fenomeni di corruzione.

Un controllo rafforzato sulle società partecipate

Con le nuove disposizioni, il regolamento disciplina l’attività ispettiva del Comune come funzione di vigilanza autonoma che non sostituisce gli organi di controllo interno delle singole aziende ma li integra, verificando la conformità delle loro procedure ai principi di legalità e trasparenza. L’attività del N.I.A.P. sarà svolta regolarmente su tutte le società partecipate del Comune di Bari, in linea con il piano annuale di ispezione. Tuttavia, in casi urgenti o di particolare gravità, come segnalazioni di presunti illeciti, notizie di stampa o denunce, il nucleo potrà intervenire con ispezioni straordinarie su iniziativa del direttore della ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale o su richiesta del sindaco.

Un nucleo specializzato per le ispezioni amministrative

Le ispezioni saranno condotte dal N.I.A.P., composto da funzionari comunali dell’area di vigilanza, che potranno avvalersi, nei casi di particolare complessità, di ispettori temporanei o figure professionali interne con specifiche competenze. Le ispezioni si articolano in tre fasi: una fase preparatoria, una fase di indagine, e una fase conclusiva, che culmina nella redazione di una relazione da parte degli ispettori. Il termine massimo per la conclusione di ciascuna ispezione è fissato in 90 giorni dalla data del mandato.

Il sindaco Leccese: “Un passo importante per la legalità e la fiducia nelle partecipate”

Il sindaco Vito Leccese ha dichiarato: “Con l’approvazione di queste modifiche al regolamento, le funzioni ispettive sono ora formalmente definite e affidate al nuovo N.I.A.P., rafforzando le attività di controllo sulle società partecipate. Il nuovo ufficio avrà autonomia nelle sue attività, permettendo di consolidare la fiducia dei cittadini nel sistema di gestione delle nostre partecipate”. Ha aggiunto inoltre che il potenziamento di questo strumento mira a creare un osservatorio stabile contro i fenomeni di illegalità, in linea con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della città.