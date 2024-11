Presentazione della sesta edizione del Rapporto Intesa Sanpaolo - ASSTRA sulle performance delle imprese di Tpl

BARI - Mercoledì 13 novembre 2024, dalle ore 10:00 alle 13:30, presso l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci a Bari (via G. Capruzzi 326), si terrà la presentazione del Sesto Rapporto “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”, un appuntamento di rilievo per esplorare le condizioni economico-finanziarie e le prospettive del settore dei trasporti pubblici in Italia.

Apertura dei lavori e ospiti istituzionali

La giornata sarà inaugurata dagli interventi di Matteo Colamussi, Presidente di ASSTRA Puglia, e Andrea Gibelli, Presidente nazionale di ASSTRA. La sessione di apertura offrirà una panoramica sulle principali sfide e opportunità del settore, evidenziando l’impatto economico e l'importanza strategica del trasporto pubblico locale per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane italiane.

Sono stati invitati alla presentazione Vito Leccese, Sindaco di Bari, e Debora Cilento, Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia. La presenza delle istituzioni locali testimonia l’impegno delle amministrazioni pugliesi verso politiche di mobilità integrata e sostenibile, ritenute fondamentali per la qualità della vita e la riduzione dell’inquinamento nelle città.

Intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

L’evento vedrà l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che discuterà del ruolo strategico delle infrastrutture di trasporto pubblico per il rilancio economico del Paese. Il Ministro si soffermerà sulle nuove direttive nazionali in materia di mobilità e sostegno alle aziende del settore, con particolare attenzione alle necessità di investimento per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio pubblico.

Analisi e prospettive del Rapporto 2024

Il Rapporto ASSTRA-Intesa Sanpaolo analizza le performance delle imprese di trasporto pubblico in Italia, evidenziando dati chiave, tendenze economiche e indicatori di sostenibilità che rappresentano il cuore delle politiche future per il settore. Il documento fornisce inoltre un quadro dettagliato delle sfide che le aziende devono affrontare, dall'innovazione tecnologica alla gestione finanziaria, puntando a una crescita che sia non solo economicamente sostenibile, ma anche attenta all’ambiente.

Partecipazione e live streaming

L’evento è aperto al pubblico in presenza, con possibilità di seguire la diretta in live streaming, in fase di organizzazione, per consentire a un’ampia platea di partecipare.