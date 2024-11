Bari, ApuliArt presenta il corso di public speaking di Antonello Loiacono

BARI - Giovedì 28 novembre, alle 19, negli spazi di BP Lab a Bari, si terrà l’open day del corso di public speaking e speaker radiofonico promosso dall’attore e formatore Antonello Loiacono e da ApuliArt, associazione culturale impegnata nello sviluppo di arte, musica e spettacolo. - Giovedì 28 novembre, alle 19, negli spazi di BP Lab a Bari, si terrà l’open day del corso di public speaking e speaker radiofonico promosso dall’attore e formatore Antonello Loiacono e da ApuliArt, associazione culturale impegnata nello sviluppo di arte, musica e spettacolo.





"Questo progetto è nato nel 2016, quando un attacco di panico mise in discussione un po’ di certezze – ha spiegato Antonello Loiacono -. Quell’episodio mi ha portato a ‘sperimentare’ su di me tutte quelle tecniche che avevo imparato in anni di film e palcoscenici: da quel momento ho iniziato a condividerle con chiunque potesse essere interessato".





Il metodo proposto da Loiacono, rivolto anche a chi non ha ambizioni in ambito artistico, si basa sulla "teatro-formazione", partendo dalle tecniche che comunemente gli attori utilizzano per andare in scena, applicandole però alla vita quotidiana, da quelle che riguardano l’uso della voce come dizione, respirazione e articolazione delle parole, a quelle che utilizzano le leve emotive come il tentativo di entrare in empatia col pubblico.





"Si tratta nello specifico di una commistione tra emotività e tecnica – ha aggiunto Loiacono -, motivo per il quale in origine chiamai questo progetto ‘Formacting’, perché univa la formazione alla recitazione e all’azione. Quello che faremo è sviluppare l’attitudine a parlare in pubblico gestendo quella che comunemente viene definita ansia da prestazione, molto comune in tutto il mondo artistico".





Gli allievi del corso, che avrà inizio a dicembre, avranno la possibilità di conoscere e approfondire le tecniche per parlare in pubblico con sicurezza e carisma, le strategie per gestire l’ansia e lo stress, i segreti per diventare un brillante speaker radiofonico. Potranno inoltre apprendere le tecniche di dizione e di modulazione della voce, le strategie per affrontare una platea, le tecniche di storytelling per catturare e mantenere l’attenzione dell’uditorio, gli strumenti per creare e gestire contenuti radiofonici e molto altro ancora. Non mancheranno moduli dedicati all’improvvisazione, all’ambio attoriale-artistico e all’attitudine di stare su un palco.





Obiettivo del corso, che sin da subito affiancherà la pratica alla teoria, sarà quello di offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire un eloquio fluente, migliorando le proprie capacità comunicative attraverso una corretta gestione dell’ansia e il miglioramento dei vari aspetti dell’antica arte oratoria del "parlare in pubblico".





Questa iniziativa è un ulteriore impegno dell’associazione ApuliArt nella promozione culturale in città, che si aggiunge ai già frequentati cori per dj a cura di esperti del settore quali Pasquale 33, Marco Iacobone, Giuclaudio Candelora e Beppe Giannone.





La partecipazione all’open day è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3516345778.





INFORMAZIONI:

Bp Lab – Via Ottavio Serena 35 - Bari

Info: 3296560241

Inizio Open Day: 19.00