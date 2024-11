Giovinazzo, la seconda edizione dell'evento 'Il cammino dei bambini e delle bambine'

GIOVINAZZO (BA) - Proseguono le iniziative nella città di Giovinazzo: sabato 30 novembre 2024 dalle ore 10.30 si terrà la seconda edizione dell'evento de "Il cammino dei bambini e delle bambine", un percorso dedicato alla scoperta delle Meraviglie di Giovinazzo a cura di mamamma. - Proseguono le iniziative nella città di Giovinazzo: sabato 30 novembre 2024 dalle ore 10.30 si terrà la seconda edizione dell'evento de "Il cammino dei bambini e delle bambine", un percorso dedicato alla scoperta delle Meraviglie di Giovinazzo a cura di mamamma.





Il cammino porta alla scoperta delle meraviglie custodite dalla città di Giovinazzo. L’itinerario, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, permette di educare all’arte e tramite un approccio ludico e esperienziale. Il team di Mamamma condurrà i "piccoli turisti" alla scoperta dei luoghi della cultura di Giovinazzo. Dalle architetture rurali, percorrendo le strade di campagna, i bambini e le bambine accompagnati dalle famiglie, scopriranno le piazze, i monumenti, i palazzi storici e le chiese della Città affacciata sul mare.





L'iniziativa è promossa dal Comune di Giovinazzo nell’ambito dell’Autunno dei Bambini.





Questo il programma:

Ore 10:30-> incontro in Piazza Vittorio Emanuele II – Giovinazzo per proseguire con la Passeggiata nel centro storico con mamamma e la guida turistica Nunzia Stefano per scoprire le bellezze di Giovinazzo

Tappa 1 - Il romantico pugliese - Concattedrale Santa Maria Assunta (Visita guidata e Laboratorio)

Tappa 2 - I punti di avvistamento - La Vedetta sul Mediterraneo (Visita e Laboratorio)

Tappa 3 - Tappa golosa - Piazza Meschino (Laboratorio e Baby aperitivo in collaborazione con Friccico ner Core) Previsto aperitivo per gli adulti partecipanti

Tappa 4 - Torre Pietre Rosse (Visita guidata, giochi e pic-nic autogestito nel parco)

Info utili: dalle ore 10.30 alle ore 16.00 - Il percorso prevede la presenza di adulti accompagnatori.

Partecipazione gratuita e su prenotazione

Instagram - Facebook: @mamamma.it