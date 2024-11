Bari, auto in fiamme in corso Vittorio Emanuele: paura vicino a Palazzo di Città

BARI - Momenti di paura questa mattina in corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Bari, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco a pochi metri da Palazzo di Città. Le fiamme hanno generato panico tra i passanti, gli automobilisti di passaggio e i commercianti della zona, preoccupati per la vicinanza dell’incendio alle loro attività.Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. I Carabinieri, presenti durante le operazioni, hanno collaborato per gestire la situazione e assicurare la sicurezza dei presenti. L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione, con rallentamenti e deviazioni temporanee per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.L’episodio, avvenuto in una delle vie più frequentate della città, ha lasciato il quartiere scosso.